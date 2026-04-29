हरियाणा में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल जारी, रोडवेज चालकों और होमगार्ड जवानों से लिया जा रहा है काम
हरियाणा में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रोडवेज चालकों और होमगार्ड से सरकार काम ले रही है.
Published : April 29, 2026 at 3:05 PM IST
यमुनानगरः हरियाणा में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल 22 वें दिन भी जारी है. बुधवार को यमुनानगर में पांच कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे रहे. कर्मचारियों को संबोधित करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री यमुनानगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि "सरकार जब तक मांगों को लागू नहीं करती है तब तक उनकी हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा."
'सरकार कच्चे कर्मचारियों का शोषण करना चाहती है': अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि "सरकार के साथ तीन दौर की वार्ता हो चुकी है. दो बार डायरेक्टर फायर और एक बार मंत्री के साथ, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगें मानने को तैयार नहीं है." उन्होंने कहा कि "वास्तव में सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का न करके उनका शोषण करना चाहती है."
पुलिसकर्मियों की भांति अग्निशमन कर्मचारियों को मुआवजा मिलेः उन्होंने कर्मचारी मांगों का जिक्र करते हुए कहा की "फरीदाबाद में कालका कंपनी में आग बुझाते समय जलने से घायल हुए और बाद में मौत हुई उन्हें शहीद का दर्जा देने. उनके परिजनों को एक करोड़ की सहायता राशि और परिवार के सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग है. साथ इस प्रकार के हादसे में घायल और मरने वाले कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने को लेकर यह हड़ताल की जा रही है." उन्होंने कहा कि "फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में हादसे के दौरान एक पुलिस कर्मचारियों की मौत हुई थी उसे एक करोड़ रुपया दिया गया और परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई हम भी वही मांग रख रहे हैं."
'कर्मचारियों के पास फायर वर्दी तक नहीं है' सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान का कहना है कि "सरकार ने कर्मचारियों को उपकरण भी उपलब्ध नहीं करवाए. अगर फरीदाबाद हादसे में जलने वाले कर्मचारियों को फायर वर्दी दी गई होती तो शायद वह आज जिंदा होते." उन्होंने कहा कि "सरकार ने उद्योगों, किसानों और आम लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है. होमगार्ड के जवानों और रोडवेज के चालकों से फायर ब्रिगेड का लिया जा रहा है. इन्हें किसी तरह का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है. इसी के चलते रोडवेज चालक और होमगार्ड के जवान आग बुझाते समय हादसों में घायल हो चुके हैं."