रेवाड़ी में छाया अंधेरा, दुकानों में इनवर्टर ठप, मोमबत्तियां जलाकर चल रहा व्यापार
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से रेवाड़ी शहर में अंधेरा छा गया है, दुकानों में इनवर्टर ठप हो गए, मोमबत्तियों का सहारा है.
Published : October 22, 2026 at 10:55 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 11:00 PM IST
रेवाड़ी : हरियाणा में बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेशभर के बिजली कर्मचारियों ने तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है. आज हड़ताल का पहला दिन है. रेवाड़ी में भी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए जिसके बाद रेवाड़ी में अंधेरा छा गया है.
सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी : बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग उठाई. हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे.
अंधेरे में डूबा रेवाड़ी : गुरुग्राम, नूंह में निजी कंपनी को बिजली सप्लाई का लाइसेंस देने के विरोध में बिजली कर्मचारियों के प्रदेशव्यापी हड़ताल से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. रेवाड़ी शहर के अंदर के इलाकों में देर रात से बिजली नहीं होने के चलते शहर में ब्लैक आउट हो गया है. लाइट नहीं होने के कारण शहर में व्यापार ठप हो गया है जिससे लोग परेशान हो गए हैं. सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है. रेवाड़ी शहर के गोकल गेट, सब्जी मंडी,नई बस्ती नई आबादी समेत अन्य क्षेत्रों में लाइट नहीं होने से लोग अपने घरों के बाहर बैठे हैं.
लाइट ना होने से व्यापारी परेशान : स्थानीय लोगों ने बताया कि रेवाड़ी शहर में आज देर रात 8 बजे के बाद शहर अंधेरे में डूब गया. शाम के समय छोटे व्यापारी परेशान हो गए और इनवर्टर बिल्कुल पूरी तरह ठप हो गए. रेलवे रोड पर होटल मालिक मोमबत्तियां जलाकर खाना बना रहे हैं. होटल मालिक बंटी से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि सरकार को समाधान निकालना चाहिए और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को लाइट बंद नहीं करनी चाहिए, सरकार से बैठकर बातचीत करनी चाहिए. लाइट नहीं होने के कारण व्यापार ठप हो रहा है.
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