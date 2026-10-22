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रेवाड़ी में छाया अंधेरा, दुकानों में इनवर्टर ठप, मोमबत्तियां जलाकर चल रहा व्यापार

रेवाड़ी में छाया अंधेरा ( ETV Bharat )

रेवाड़ी : हरियाणा में बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेशभर के बिजली कर्मचारियों ने तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है. आज हड़ताल का पहला दिन है. रेवाड़ी में भी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए जिसके बाद रेवाड़ी में अंधेरा छा गया है.

सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी : बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग उठाई. हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे.