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झारखंड के 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने बदली रणनीति, रात 08 बजे से 40 घंटे की हड़ताल

रांची: झारखंड के आंदोलित 108 एम्बुलेंस कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन के तहत 16 अक्टूबर को एकदिनी हड़ताल की पूर्व से घोषणा में अंतिम समय में बदलाव किया. इसे आज रात 8 बजे से 40 घंटे तक का कर दिया गया है. गुरुवार की रात 08 बजे से राज्यभर में 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने सेवा बाधित रहने की घोषणा कर दी है.

झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) के आह्वान पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का अपनी लंबित मांगों एवं श्रमिक अधिकारों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन लगातार जारी है. कर्मचारियों की मांगों पर सरकार एवं संबंधित विभाग द्वारा अब तक ठोस पहल नहीं किए जाने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है.

संघ द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत 16 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं, मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन के अगले चरण में 21 अक्टूबर 2026 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की गई है. संघ के अनुसार, 108 एम्बुलेंस सेवा 15 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे से 17 अक्टूबर 2026 की सुबह 8 बजे तक बाधित रहेगी.

संघ के प्रदेश महामंत्री सह रांची जिला अध्यक्ष सूरज साहू ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से बैठक के लिए समय मांगा गया था लेकिन अब तक समाधान के दिशा में बैठक आयोजित नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों को लागू कराने तथा कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए संघ लगातार प्रयासरत है और हमेशा वार्ता के माध्यम से समाधान चाहता है.

झारखंड 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को राज्यभर से 108 एम्बुलेंस कर्मियों को नामकुम स्थित NHM मुख्यालय में जुटने को कहा गया है. राज्य के दूरस्थ इलाकों से आने में वक्त लगता है,इसलिए 08 बजे से ही 40 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया है.

सूरज साहू ने बताया कि 16 सितंबर 2026 को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए 15 से 20 दिनों का आश्वासन दिया गया लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके विपरीत, एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाना कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों को अनदेखी किया जा रहा है.