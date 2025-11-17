ETV Bharat / state

सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों की सेवा समाप्त

धान खरीदी से पहले सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं.

PADDY PROCUREMENT CHHATTISGARH
सहकारी समिति के हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 7:47 AM IST

3 Min Read
बेमेतरा: सहकारी समिति कर्मचारियों के हड़ताल के बीच शासन प्रशासन ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की. धान खरीदी शुरू करने से एक दिन पहले तक प्रशासन ने हड़ताल कर रहे समिति कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की और काम पर वापस लौटने की अपील की. लेकिन अधिकारियों की किसी भी बात का असर कर्मचारियों पर नहीं पड़ा और उनकी हड़ताल जारी रही.

धान खरीदी का काम शासन प्रशासन ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को सौंपा. इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई. हालांकि कई विभागों ने धान खरीदी का काम करने से मना कर दिया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. किसी तरह 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की गई. जिसके बाद अब प्रशासन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहा है. बेमेतरा में हड़ताली सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है.

PADDY PROCUREMENT CHHATTISGARH
हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई: धान खरीदी के पहले दिन शनिवार को 3 नवंबर से लगातार अनुपस्थित पाए जाने पर सेवा सहकारी समिति कंतेली के सहायक लिपिक लल्लूराम वर्मा की सेवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया है. वही रविवार को धान खरीदी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर कुल 6 सेवा सहकारी समिति के 23 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दिया गया है.

PADDY PROCUREMENT CHHATTISGARH
6 सेवा सहकारी समिति के 23 कर्मचारियों की सेवा समाप्त: समितियों द्वारा भेजी गई सूचनाओं के अनुसार, जिन कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया है, उनमें कंतेली समिति: लल्लूराम वर्मा, लोलेसरा समिति: संतोष कुमार चौहान, मोहतरा समिति: कोमल पांडे, कुसमी समिति: सत्यनारायण साहू, बीजाभाट समिति: उमाकांत मिश्रा, जिया समिति: अश्वनी मरकंडे एवं संदीप चतुर्वेदी के अलावा और भी शामिल हैं.

इन सभी कर्मचारियों पर शासन की चेतावनी और एस्मा लागू किए जाने के बावजूद ड्यूटी पर उपस्थित न होने और धान खरीदी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई है. समितियों के प्राधिकृत अध्यक्षों ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया है.

आगे भी जारी रहेंगी कार्रवाई: जनसंपर्क: बेमेतरा जिला जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जो कर्मचारी हड़ताल छोड़कर पुनः कार्य पर लौट रहे हैं, उनकी जानकारी भी समितियों द्वारा सहकारिता विभाग को भेजी जा रही है, ताकि धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बनी रहे. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुपस्थिति या बाधा पर आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

PADDY PROCUREMENT CHHATTISGARH
बेमेतरा जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बर्खास्त: 14 नवंबर को बेमेतरा जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जगमोहित साहू ने सदस्यों को बिना विश्वास में लिए प्रशासन के साथ बैठक कर हड़ताल समाप्ति की घोषणा की थी, जिसे लेकर सदस्यों में खासा नाराजगी थी. दुर्ग में हो रहे संभाग स्तरीय बैठक में जगमोहित साहू को बर्खास्त कर दिया गया है वही दिगंबर सिंह राजपूत को अध्यक्ष बनाया गया है.

