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उत्तराखंड में बड़ा फैसला, ऊर्जा निगमों में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक

उत्तराखंड में ऊर्जा निगमों की सेवाओं को आवश्यक सेवा किया गया घोषित, 6 महीने की अवधि के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2026 at 6:36 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति एवं ऊर्जा सेवाओं की निरंतर बहाली सुनिश्चित करने के मकसद से शासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत ऊर्जा निगमों की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है. साथ ही 6 महीने की अवधि के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगा दी है.

ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर रोक: दरअसल, शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल), उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समस्त सेवाओं को 6 महीने की अवधि के लिए आवश्यक सेवा घोषित किया गया है. साथ ही सभी श्रेणी के सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल को 6 महीने के लिए निषिद्ध किया गया है.

इस संबंध में प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लोकहित में निर्बाध विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है. इसी मकसद से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया है. इस निर्णय से प्रदेशभर में विद्युत सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने, आम जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने और औद्योगिक, व्यावसायिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

उत्तराखंड में लागू हो चुका एस्मा: गौर हो कि बीती 30 जुलाई को ही उत्तराखंड में अगले 6 महीनों तक के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाया जा चुका है. कार्मिक विभाग से आदेश जारी होते ही अगले 6 महीनों के लिए एस्मा भी लागू हो गया था. जिसके तहत प्रदेश में राज्य कर्मचारी अपनी किसी भी मांग को लेकर हड़ताल नहीं जा सकते हैं.

बता दें कि धामी सरकार ने 6 महीनों के लिए विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर रोक से जुड़ा आदेश जारी किया था. इसमें उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उप धारा 1 के अधीन शक्ति का इस्तेमाल किया गया और राज्यपाल के आदेश से 6 महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई.

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