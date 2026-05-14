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20 मई को हड़ताल का ऐलान, लटक सकते हैं मेडिकल स्टोर्स पर ताले

खैरागढ़: अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन की ओर से 20 मई को देशभर में हड़ताल का ऐलान किया गया है. हड़ताल का समर्थन खैरागढ़ के दवा विक्रेताओं ने भी किया है. अगर अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हड़ताल होना तय है. जिला दवा विक्रेता संघ ने प्रशासन को अग्रिम सूचना देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर जिले में भी एक दिवसीय दवा व्यापार बंद रखा जाएगा. इस फैसले से जिले के मेडिकल स्टोर्स, दवा वितरक और फार्मा सप्लाई चेन प्रभावित होने की संभावना है.

20 मई को लटक सकते हैं मेडिकल स्टोर्स पर ताले

जिला दवा विक्रेता संघ ने बताया कि यह बंद केवल व्यापारिक हितों के लिए नहीं बल्कि औषधि व्यवस्था और जनस्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर होगा. संगठन की ओर से दावा किया गया है कि देश भर में 12 लाख 40 हजार से अधिक केमिस्ट और दवा विक्रेता हैं. अगर हड़ताल हुआ तो ये सभी इस आंदोलन में जुड़ेंगे.

संघ की चेतावनी