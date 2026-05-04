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जबलपुर हादसा के बाद रांची में बोटिंग पर सख्ती: बिना लाइफ जैकेट नो एंट्री, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

रांची: जिले के सभी डैम एवं जलाशयों में नौका विहार (बोटिंग) को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए कई ठोस निर्णय लिए गए.

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक के दौरान जिला स्तर पर वाटर ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप के गठन का निर्देश दिया गया. इस ग्रुप का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति या दुर्घटना की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना होगा, ताकि जान-माल की हानि को रोका जा सके.

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी बोटिंग स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए. प्रशासन ने सभी पर्यटकों और यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. बिना लाइफ जैकेट किसी भी व्यक्ति को बोटिंग कराने पर संबंधित बोट संचालक या ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही, मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. खराब या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में बोटिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी नौकाओं के पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा. बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाली नौकाओं को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, सभी बोटिंग स्थलों पर हेल्पलाइन नंबर के साथ सूचना पट्ट (इन्फॉर्मेशन बोर्ड) लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके. बोट ऑपरेटरों के लिए नशापान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. यदि कोई संचालक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, सभी संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें.

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की लाइफ जैकेट स्वयं ठीक से पहनाएं और उसकी बेल्ट को अच्छी तरह से कसकर बांधें. यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे पूरे समय लाइफ जैकेट पहने रहें. उन्होंने कहा कि बोटिंग के दौरान निर्धारित गति सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी, अनावश्यक तेज रफ्तार या जोखिम भरे तरीके से बोट चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और कानूनी कार्रवाई तक शामिल हो सकती है.