ETV Bharat / state

अब शादी, सामाजिक–धार्मिक कार्यक्रम में हलवाई पर सख्ती, मेहमानों की संख्या सहित देनी होगी ये जानकारी

खाद्य सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Commissionerate of Food Safety and Drug Control
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने विवाह, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है. आयुक्त डॉ टी शुभमंगला द्वारा जारी निर्देशों के तहत आयुक्तालय के अधीन आने वाले जिला अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी: नई SOP के अनुसार जिले में कार्यरत प्रत्येक हलवाई, कैटरर्स, भोजन सेवा प्रदाता तथा अन्य खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य होगा. जिला स्तर पर अधिकारियों को ऐसे सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन करने और बिना लाइसेंस संचालित होने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें: राजस्थान में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक, डॉक्टरों ने दी हार्ट अटैक और हाई बीपी की चेतावनी

आयोजक का नाम एवं मोबाइल नंबर भी देना होगा: अब जिन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों को भोजन परोसा जाएगा, उनके आयोजकों या संबंधित कैटरर्स को कार्यक्रम की तिथि, स्थान, आयोजक का नाम एवं मोबाइल नंबर, भोजन तैयार करने वाले कैटरर्स का नाम, उसका FSSAI लाइसेंस नंबर, अनुमानित मेहमानों की संख्या तथा भोजन ऑन-साइट या ऑफ-साइट तैयार होने जैसी जानकारी पहले से संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी.

पढ़ें: अजमेर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध एनर्जी ड्रिंक की 10 हजार से ज्यादा बोतलें जब्त, सैंपल लैब भेजे

लाइसेंस संबंधी जानकारी जरुरी: मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल, होटल, धर्मशाला और फार्म हाउस जैसे आयोजन स्थलों के संचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में केवल वैध FSSAI लाइसेंसधारी कैटरर्स ही भोजन तैयार करें और परोसें. साथ ही परिसर में कैटरर्स के लाइसेंस संबंधी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी. SOP में बड़े आयोजनों की जोखिम आधारित (Risk-based) निगरानी, खाद्य नमूनों की जांच, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन के मानकों का पालन कराने पर विशेष जोर दिया गया है. बिना वैध लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय संचालित पाए जाने या खाद्य सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आयुक्तालय ने सभी जिलों को इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रभावी अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं.

TAGGED:

FSSAI REGISTRATION FOR CATERERS
NEW FOOD SAFETY RULES IN RAJASTHAN
FSSAI REGISTRATION FOR HALWAIS
MASS FOOD EVENT NEW RULES
NEW SOP FOR FOOD SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.