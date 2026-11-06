धनतेरस से भैया दूज तक नोएडा की सड़कों पर रहेगी ट्रैफिक पुलिस की सख्त पहरेदारी, पूरे शहर में 283 पॉइंट चिह्नित
धनतेरस-दीवाली की खरीदारी को लेकर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए नोएडा पुलिस ने खास तैयारी की है. शहरभर में 283 पॉइंट चिह्नित किए गए.
Published : November 6, 2026 at 5:05 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कमर कस ली है. धनतेरस से लेकर भैया दूज तक शहर की सड़कों, प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. इसके लिए पूरे शहर में 283 ऐसे पॉइंट चिह्नित किए गए हैं, जहां यातायात का दबाव अधिक रहने की संभावना है. इनमें 101 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की अलग से ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 37 संवेदनशील पॉइंट पर सिविल पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर व्यवस्था संभालेगी.
यह जानकारी डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने ईटीवी भारत से बातचीत में दी.
आखिरी व्यक्ति के घर पहुंचने तक सड़क पर रहेंगे पुलिसकर्मी
डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने बताया कि धनतेरस से भैया दूज तक लगातार त्योहारों को देखते हुए विशेष यातायात प्रबंधन किया गया है. शहर के सभी प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. अट्टा मार्केट, सेक्टर-18 मार्केट, परी चौक, दादरी और कासना समेत ऐसे सभी स्थानों के लिए पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है, जहां त्योहारों के दौरान वाहनों का दबाव बढ़ता है.
सभी अधिकारी मुस्तैदी से रहेंगे तैनात: डीसीपी
डीसीपी ट्रैफिक का सैयद अब्बास अली ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर तैनात रहेंगे. यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है. उन्होंने कहा कि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी केवल निर्धारित समय तक नहीं होगी, बल्कि जब तक आखिरी व्यक्ति सड़क से अपने गंतव्य की ओर नहीं चला जाता, तब तक पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद रहेंगे.
डीसीपी ट्रैफिक ने लोगों से अपील की कि बाजारों में खरीदारी के लिए निकलते समय निर्धारित पार्किंग का ही इस्तेमाल करें और अनावश्यक रूप से सड़क किनारे वाहन खड़े न करें. जाम से बचने के लिए मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें, जिससे त्योहारों के दौरान लोगों को आवागमन में परेशानी न हो.
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