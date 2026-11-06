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धनतेरस से भैया दूज तक नोएडा की सड़कों पर रहेगी ट्रैफिक पुलिस की सख्त पहरेदारी, पूरे शहर में 283 पॉइंट चिह्नित

दीवाली से पहले सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कमर कस ली है. धनतेरस से लेकर भैया दूज तक शहर की सड़कों, प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. इसके लिए पूरे शहर में 283 ऐसे पॉइंट चिह्नित किए गए हैं, जहां यातायात का दबाव अधिक रहने की संभावना है. इनमें 101 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की अलग से ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 37 संवेदनशील पॉइंट पर सिविल पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर व्यवस्था संभालेगी.

यह जानकारी डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने ईटीवी भारत से बातचीत में दी.