नोएडा में छठ पूजा के दौरान 52 घाटों पर रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीसीपी ने की ये अपील

डीसीपी ने बताया कि नोएडा के कालिंदी कुंज घाट पर भीड़ होने की संभावना को देखते हुए सबसे अधिक पुलिसकर्मी वहीं लगाए गए हैं.

छठ पूजा को लेकर पुलिस अधिकारी मुस्तैद
छठ पूजा को लेकर पुलिस अधिकारी मुस्तैद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 26, 2025 at 7:39 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: छठ के पर्व को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है. नोएडा के 4 घाटों सहित कुल 52 स्थान पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कृत्रिम और प्राकृतिक घाट शामिल हैं. इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसे इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट है. सुरक्षा की दृष्टि से यमुना घाट पर गोताखोर और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है. साथ ही सभी स्थानों पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है.

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जनपद के तीनों ही जोन में छठ पर्व मनाया जाएगा, जहां पर कुछ स्थानों पर प्राकृतिक तो कुछ स्थानों पर कृत्रिम घाट हैं. अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जो हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. घाटों पर पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ ही महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक भीड़ नोएडा के कालिंदी कुंज घाट पर होने की संभावना है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे. इसे देखते हुए सबसे अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

डीसीपी यमुना प्रसाद (ETV Bharat)

ड्रोन से भी की जाएगी निगरानी: डीसीपी ने बताया, करीब 52 घाटों पर 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. यह पुलिसकर्मी दिन-रात ड्यूटी पर तैनात रहेंगे. घाट पर पुलिसकर्मियों की विशेष नजर रहेगी. घाट के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी. कालिंदी कुंज सहित कुछ अन्य स्थानों पर एनडीआरएफ की टीम नाव के माध्यम से निगरानी रखेगी.

पुलिस अधिकारियों ने किया छठ घाटों का निरीक्षण
पुलिस अधिकारियों ने किया छठ घाटों का निरीक्षण (ETV Bharat)

डीसीपी ने की अपील: उन्होंने आगे बताया, सुरक्षा की दृष्टि से सभी थाना क्षेत्र में पीसीआर और पीआरवी की गश्त को बढ़ा दिया गया है. श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे इसके लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी विशेष रूप से लगाई गई है. खुफिया विभाग को भी लगाया गया है, जो श्रद्धालुओं के बीच में रहेंगे और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखेंगे. श्रद्धालुओं से यह अपील है कि वह पूजा के दौरान गहरे पानी में जाने से परहेज करें.

