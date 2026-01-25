ETV Bharat / state

रांची के स्टेशनों पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या कड़ी सुरक्षा, यात्रियों से सतर्क रहने का आह्वान

गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा को लेकर रांची रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

SECURITY AT STATION ON REPUBLIC DAY
यात्री के सामान की जांच करती रेल पुलिस (ईटीवी भारत)
रांची: गणतंत्र दिवस को लेकर झारखंड में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यात्रियों से भी आग्रह किया गया है कि वे भी सतर्क रहें. इसके साथ ही अगर किसी तरह की संदिग्ध वस्तु स्टेशन या ट्रेन में नजर आती है तो तुरंत रेल पुलिस से संपर्क करें.

श्वान दस्ता से जांच

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) रांची के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशों के अनुक्रम में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रांची रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. जिसमें सीसीटीवी कैमरों की सघन निगरानी, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और निरंतर गश्त शामिल है. पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष निगरानी रखी जा रही है. साथ ही श्वान दस्ते से भी जांच करवाई जा ही है.

Security at station on Republic Day
मेटल डिटेक्टर से यात्री सामान की जांच करते रेलवे पुलिस (ईटीवी भारत)


हर स्टेशन में अलर्ट

कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि रांची रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों जैसे रांची जंक्शन, हटिया, ओरमांझी और अन्य उप स्टेशनों पर आरपीएफ, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे कर्मियों की संयुक्त टीमें दिन-रात सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस जैसे संवेदनशील अवसर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है.

यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है. यात्रियों से विशेष अपील करते हुए अधिकारियों ने कहा कि स्टेशन क्षेत्र में कोई भी असामान्य गतिविधि दिखने पर तुरंत नजदीकी आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे कर्मचारी को सूचित करें. अपने सामान पर खुद नजर रखें, अनजान लोगों से कोई पैकेट या खाद्य सामग्री न लें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें.


चेकिंग अभियान तेज

रेलवे प्रशासन ने जोर देकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हम सभी की साझा जिम्मेदारी है. इसके अलावा, स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24x7 निगरानी की जा रही है. जबकि सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं. 26 जनवरी के पावन अवसर पर सभी यात्री सजग, सतर्क और जागरूक रहकर रेल प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सभी की रेल यात्रा सुरक्षित रहे.

संपादक की पसंद

