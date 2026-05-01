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Labour Day पर नोएडा में कड़ी सुरक्षा, मजदूरों की एक्टिविटी पर नजर, ड्रोन-CCTV से चप्पे-चप्पे की निगरानी

सभी पुलिस अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

Labour Day पर नोएडा में कड़ी सुरक्षा
Labour Day पर नोएडा में कड़ी सुरक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 12:48 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: देश-दुनिया में आज 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है. लेबर डे पर आज शुक्रवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. पुलिस चप्पे-चप्पे पर अलर्ट है. सभी प्वाइंट्स पर नजर रखी जा रही है.

पुलिस कमिश्नर के साथ ही डीसीपी, एडिसीपी, एसीपी भी ड्यूटी भी चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे हैं. इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थान पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है.

Labour Day पर नोएडा में कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से रखी जा रही नजर (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत से बातचीत में डीसीपी नोएडा साद मियां खान ने बताया कि उपद्रव और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीसीपी साद मिया खान ने बताया कि किसी भी स्थान पर किसी प्रकार की कोई अशांति अब तक नहीं पाई गई है, जिन स्थानों पर पूर्व में उपद्रव किए गए थे उन स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी की मदद ली गई है. साथ ही महत्वपूर्ण कंपनियों को सर्विलांस पर रखा गया है, सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील है, आज मजदूर दिवस के मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई खलल पैदा ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर के द्वारा तीनों ही जोन में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है.

वहीं नोएडा में कई जगहों पर मजदूरों ने श्रमिक दिवस भी मनाया. कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं प्रशासन ने शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की है.

मजदूर दिवस पर नोएडा में कड़ी सुरक्षा
मजदूर दिवस पर नोएडा में कड़ी सुरक्षा (ETV BHARAT)

नोएडा में पुलिस अलर्ट मोड पर, बीते दिनों मजदूरों ने किया था आंदोलन
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर नोएडा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के व्यापाक इंतजाम किए हैं. पूरे जिले को जोन और सेक्टर में बांटकर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

जहां हुए थे उपद्रव वहां लगाई थी बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144)
पिछली बार मजदूरों द्वारा किए गए उपद्रव को लेकर इस बार पुलिस अलर्ट मोड पर हैं, जिन स्थानों पर अधिक उपद्रव हुए थे. वहां पीएसी के जवान सहित अन्य पुलिस बल अतिरिक्त रूप से लगाए गए हैं. वहीं कमिश्नर के द्वारा बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है.

ड्रोन कैमरों से रखी जा रही नजर
50 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए हाई-टेक तरीके से निगरानी की जा रही है. सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए पूरे कमिश्नरेट को 11 जोन और 49 सेक्टर में विभाजित किया गया है. इसमें नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं. जिसकी मॉनिटरिंग ज्वाइंट सीपी और डीसीपी लेवल पर की जा रही है. महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में डीसीपी के साथ ही अतिरिक्त एसीपी तैनात किए गए हैं.

शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 6 SP, 14 ASP, 30 DSP सहित करीब 1800 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मी और 10 कंपनी PAC तैनात किए गए हैं.

नोएडा जॉन के डीसीपी ने बताया कि किसी भी स्थान पर किसी प्रकार की कोई अशांति अब तक नहीं पाई गई है, जिन स्थानों पर पूर्व में उपद्रव किए गए थे उन स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी की मदद ली गई है. साथ ही महत्वपूर्ण कंपनियां को सर्विलांस पर रखा गया है. सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील है. आज मजदूर दिवस के मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई खलल पैदा ना हो इसको लेकर विशेष ध्यान रखा गया है, उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर के द्वारा तीनों ही जोन में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है.

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