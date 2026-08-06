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श्रावणी मेला में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, शहर से लेकर जंगलों तक तैनात हैं हजारों पुलिसकर्मी

श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते पुलिस पदाधिकारी ( Etv Bharat )