श्रावणी मेला में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, शहर से लेकर जंगलों तक तैनात हैं हजारों पुलिसकर्मी
राजकीय श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए देवघर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं.
Published : August 6, 2026 at 5:22 PM IST
देवघर: पूरे जिले में करीब 12 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने राज्य भर से आए पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे बेहतर पुलिसिंग के साथ मानवीय व्यवहार को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि मेला क्षेत्र में आने वाले लोग अपराधी नहीं बल्कि श्रद्धालु हैं.
आत्मसम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहींः एसपी प्रवीण पुष्कर
एसपी ने कहा कि श्रद्धालु के आत्मसम्मान और सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराना भी है.
जंगली इलाकों में भी गश्त जारीः प्रवीण पुष्कर
इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है. पुलिस के अनुसार, मिले कुछ इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए मंदिर और मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. इसी कारण शहर के साथ-साथ ग्रामीण और जंगली इलाकों में भी लगातार सघन गश्त कराई जा रही है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही हैः एसपी
एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सुरक्षा के दायरे का विस्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि विशेष सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है, जो संदिग्ध गतिविधियों और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को नुकसान पहुंचाने की आशंका वाले लोगों पर लगातार नजर रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में होटल, लॉज और किराए के मकानों की निगरानी आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जा रही है.
वहीं, असामाजिक या आतंक समर्थक तत्वों के जंगलों में शरण लेने की आशंका को देखते हुए ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों में भी पुलिस और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं.
बता दें कि इस वर्ष देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर के एक दानपेटी से पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद देवघर और पूरे मंदिर परिसर को हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया गया है.
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