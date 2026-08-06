ETV Bharat / state

श्रावणी मेला में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, शहर से लेकर जंगलों तक तैनात हैं हजारों पुलिसकर्मी

राजकीय श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए देवघर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं.

SHRAVANI MELA 2026
श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: पूरे जिले में करीब 12 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने राज्य भर से आए पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे बेहतर पुलिसिंग के साथ मानवीय व्यवहार को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि मेला क्षेत्र में आने वाले लोग अपराधी नहीं बल्कि श्रद्धालु हैं.

आत्मसम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहींः एसपी प्रवीण पुष्कर

एसपी ने कहा कि श्रद्धालु के आत्मसम्मान और सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराना भी है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक (Etv Bharat)

जंगली इलाकों में भी गश्त जारीः प्रवीण पुष्कर

इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है. पुलिस के अनुसार, मिले कुछ इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए मंदिर और मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. इसी कारण शहर के साथ-साथ ग्रामीण और जंगली इलाकों में भी लगातार सघन गश्त कराई जा रही है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही हैः एसपी

एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सुरक्षा के दायरे का विस्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि विशेष सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है, जो संदिग्ध गतिविधियों और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को नुकसान पहुंचाने की आशंका वाले लोगों पर लगातार नजर रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में होटल, लॉज और किराए के मकानों की निगरानी आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जा रही है.

वहीं, असामाजिक या आतंक समर्थक तत्वों के जंगलों में शरण लेने की आशंका को देखते हुए ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों में भी पुलिस और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं.

बता दें कि इस वर्ष देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर के एक दानपेटी से पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद देवघर और पूरे मंदिर परिसर को हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया गया है.

इसे भी पढ़ेंः

श्रावणी मेला 2026: सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुई राजधानी, पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

श्रावणी मेला 2026: नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने की पहल, 3D एनिमेशन से दिखाई जा रही बाबा धाम से जुड़ी कहानियां

सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा हरिहरधाम, झरना कुंड में भी दिखी शिवभक्तों की भीड़

TAGGED:

SECURITY ARRANGEMENTS IN DEOGHAR
बाबा बैद्यनाथ धाम
श्रावणी मेले में सुरक्षा के इंतजाम
बैद्यनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था
SHRAVANI MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.