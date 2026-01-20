ETV Bharat / state

गृह मंत्री शाह का उत्तराखंड दौरा, छावनी में तब्दील हुआ हरिद्वार-ऋषिकेश, ट्रैफिक भी किया गया डायवर्ट

ट्रैफिक प्लान: गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार और ऋषिकेश दौरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को ऋषिकेश के गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. उसके बाद 22 जनवरी को हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद उसी दिन हरिद्वार में शांतिकुंज द्वारा आयोजित किए जा रहे शताब्दी समारोह में भी शिरकत करेंगे.

अधिकारियों ने वीवीआइपी ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मुस्तैदी और सावधानी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने जानकारी दी की विभिन्न जिलों से आए 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए जा रहे हैं.

हरिद्वार: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. गृह मंत्री शाह के दौरे के दौरान कोई चूक न हो इसके लिए अधिकारी कसरत में जुट गए हैं. गृह मंत्री 21 और 22 जनवरी को उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में रहेंगे, जिसके लिए आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई.

वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान दिनांक 21 जनवरी को दोपहर बाद तीन बजे से और 22 जनवरी सुबह सात बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक दिल्ली की ओर से हरिद्वार आने वाले यातायात को नगला इमरती से डायवर्ट कर लक्सर होते हुए हरिद्वार भेजा जायेगा.

वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान दिनांक 21 जनवरी को दोपहर बाद तीन बजे से और 22 जनवरी सुबह सात बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक नजीबाबाद से हरिद्वार होते हुए देहरादून जाने वाला हल्के वाहनों को वाया चीला होते हुए भेजा जायेगा.

वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान दिनांक 21 जनवरी को दोपहर बाद तीन बजे से और 22 जनवरी सुबह सात बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक दिल्ली से देहरादून जाने वाला यातायात वाया रूड़की-मोहण्ड होते हुए भेजा जायेगा.

इसके अलावा ऋशिकेश से दिल्ली जाने वाला यातायात नेपाली तिराहा से वाया देहरादून-मोहण्ड होते हुए दिल्ली को जायेगा.

सहारनपुर-भगवानपुर-धनौरी की ओर से हरिद्वार आने वाला यातायात बीएचईएल तिराहा से शिवालिक नगर-मध्य मार्ग होते हुए हरिद्वार आयेगा.

हरिद्वार से नजीबाबाद-बिजनौर को जाने वाले यातायात को सिंहद्वार-लक्सर-बालावाली होते हुए भेजा जायेगा.

नो एंट्री: 21 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान

पतंजली योगपीठ फेज-2

पतंजली योगपीठ फेज-1

गायत्री योगपीठ शान्तिकुंज

शताब्दी समारोह बैरागी कैम्प

गुरूकुल कांगड़ी हैलीपैड के अलावा हरिद्वार शहर में 20, 21 और 22 जनवरी को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे. इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले भारी वाहनों को हरिद्वार की सीमा पर ही रोका जाएगा.

स्वर्गाश्रम क्षेत्र छावनी में तब्दील: 21 जनवरी को जनपद पौड़ी का स्वर्गाश्रम क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा. क्योंकि गीता भवन के कल्याण शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं.

वीवीआइपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. आज आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने गीता भवन के हॉल में वीवीआईपी ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया. निर्देश दिए कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मोबाइल का प्रयोग नहीं करने और समय से ड्यूटी पॉइंट संभालने की हिदायत भी दी. साफ कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना पुलिस के लिए चुनौती है. आईजी ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 21 जनवरी की शाम तीन बजे जानकी पुल के निकट हेलीपैड पर एमआई-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे. यहां से वह कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल पर आएंगे. करीब 3 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह सड़क मार्ग से हरिद्वार के शांतिकुंज पहुंचेंगे. दोपहर 12 बजे से पूरा क्षेत्र जीरो जोन रहेगा.

इस दौरान जानकी झूला पर आवागमन पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा. गृहमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध कर ली गई है. चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी. सीसीटीवी कैमरों से भी क्षेत्र की कड़ी निगरानी होगी। क्षेत्र में जगह-जगह पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाना शुरु कर दिया है आसपास के क्षेत्र में संदिग्धों पर नजर रखे जा रही है। होटलों में विशेष चेकिंग भी शुरू की गई है.

