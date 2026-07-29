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सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए छात्रों के लिए सख्त नियम लागू, क्लासरूम और लाइब्रेरी समेत कई जगहों पर शॉर्ट्स पहनने पर रोक

कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कॉलेज परिसर स्मोक-फ्री जोन है. साथ ही छात्र कैंपस को साफ-सुथरा भी बनाए रखें. पढ़ें खबर..

सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए छात्रों के लिए नियम लागू
सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए छात्रों के लिए नियम लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 5:01 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ नए विद्यार्थियों के लिए कैंपस के नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में ड्रेस कोड, धूम्रपान पर पूरी तरह रोक, कैंपस की साफ-सफाई और हर समय कॉलेज का पहचान पत्र साथ रखने जैसे नियमों का पालन जरूरी किया गया है. कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इन नियमों का उद्देश्य परिसर में अनुशासन, स्वच्छता और सम्मानजनक माहौल बनाए रखना है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ड्रेस कोड को लेकर हो रही है, क्योंकि कई प्रमुख स्थानों पर शॉर्ट्स पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी.

इन जगहों पर शॉर्ट्स पहनने की अनुमति नहीं: कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, जूनियर छात्र क्लासरूम, ट्यूटोरियल कक्ष, प्रयोगशालाओं, चैपल, असेंबली हॉल, लाइब्रेरी और डाइनिंग हॉल में शॉर्ट्स पहनकर नहीं जा सकेंगे. कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इन स्थानों पर छात्रों से औपचारिक और मर्यादित पहनावे की अपेक्षा की जाती है, जिससे शैक्षणिक वातावरण और संस्थान की गरिमा बनी रहे. हालांकि, नोटिस में यह भी स्पष्ट है कि यह निर्देश विशेष रूप से जूनियर सदस्यों के लिए जारी किए गए हैं.

पूरा कॉलेज परिसर रहेगा स्मोक-फ्री: कॉलेज प्रशासन ने अपने नोटिस में साफ कहा है कि पूरा सेंट स्टीफंस कॉलेज परिसर स्मोक-फ्री जोन है. अगर कोई छात्र इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कॉलेज के अनुशासनात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वह खुद भी इस नियम का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें.

स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी: कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से कैंपस को साफ-सुथरा रखने की भी अपील की है. नोटिस में कहा गया है कि परिसर में जगह-जगह लगाए गए डस्टबिन का उपयोग किया जाए और कूड़ा इधर-उधर न फेंका जाए. कॉलेज प्रशासन का कहना कि स्वच्छ परिसर बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने में जरूरी भूमिका निभाता है और इसमें प्रत्येक छात्र का सहयोग जरूरी है.

आईडी कार्ड हर समय रखना होगा साथ: नोटिस के अनुसार, सभी छात्रों को हर समय अपना वैध कॉलेज पहचान पत्र साथ रखना होगा. कॉलेज प्रशासन जरूरत पड़ने पर किसी भी समय आईडी कार्ड दिखाने के लिए कह सकता है. इसके अलावा, डाइनिंग हॉल में भोजन के लिए प्रवेश करने से पहले भी छात्रों को अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ सकता है. इससे केवल अधिकृत छात्रों को ही कॉलेज की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

अनुशासित माहौल बनाए रखने की अपील: नोटिस में छात्रों से सभी नियमों का पालन करने और कॉलेज प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है. कॉलेज प्रशासन का कहना है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही इन दिशा-निर्देशों को लागू करने का उद्देश्य छात्रों को कैंपस की व्यवस्था और अनुशासन से परिचित कराना है. अगर सभी छात्र इन नियमों का पालन करेंगे तो कॉलेज का वातावरण अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बना रहेगा.

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