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जयपुर में उड़ाना है ड्रोन तो जान लें ये नियम, बिना स्वीकृति उड़ाया तो होगा एक्शन

इसके साथ ही बिना पूर्व अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भी पुलिस एक्शन लेगी. इस संबंध में जयपुर के एडिशनल कमिशनर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने बीएनएस की धारा 163 के तहत मंगलवार को एक आदेश जारी किया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि सिविल एविएशन महानिदेशक (DGCA) की स्वीकृति के बिना जयपुर में 250 ग्राम से अधिक वजन के ड्रोन या अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का संचालन और उपयोग नहीं होगा.

जयपुरः राजधानी जयपुर में शादी समारोह हो या अन्य कोई धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम ड्रोन से वीडियोग्राफी का चलन तेजी से बढ़ा है. इस बीच ड्रोन के संभावित खतरों के मद्देनजर शहर में 250 ग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन उड़ाने पर सख्ती लागू की गई है.

डिजिटल स्काई पर पंजीयन जरूरीः एडिशनल कमिशनर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने बताया कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज श्रेणी के ड्रोन को उड़ाने से पहले DGCA की वेबसाइट पर डिजिटल स्काई नाम से तैयार किए गए प्लेटफॉर्म पर इनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है. इसके साथ ही DGCA से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और Unnammed Aircraft Operator Permit लेना भी जरूरी होता है. पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए DGCA की ओर से हवाई क्षेत्र को रेड जोन, यलो जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है.

पुलिस कर सकती है कार्रवाईः आदेश में बताया गया है कि नागरिक विमानन मंत्रालय ने प्रावधान कर रखा है कि रेड जोन और यलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए स्वीकृति DGCA द्वारा ही जारी की जाती है. DGCA की स्वीकृति के बिना ड्रोन उड़ाने और नियमों का उल्लंघन करने पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और Unnammed Aircraft Operator Permit को निलंबित और रद्द भी किया जा सकता है. पुलिस भारतीय न्याय संहिता की धारा 289, 125 के अलावा अन्य संबंधित धाराओं, एयरक्राफ्ट एक्ट और अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है.

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नैनो ड्रोन उड़ाने के लिए सूचना देना जरूरीः नैनो ड्रोन से जहां फोटोग्राफी की जानी है. उस क्षेत्र की थाना पुलिस को 24 घंटे पहले सूचना देना जरूरी होगा. नैनो ड्रोन को 50 फीट (15 मीटर) से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता. यह भी ध्यान रखना होगा कि नियंत्रित क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाया जा रहा हो. मानव युक्त या मानव रहित विमान पास में नहीं उड़ रहे हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा. नैनो ड्रोन का परिचालन नियंत्रित क्षेत्र में किया जाना है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और Unnammed Aircraft Operator Permit लेने और उड़ान की अनुमति संबंधी मोबाइल एप द्वारा संचालित एक सॉफ्टवेयर की दरकार होगी.

नैनो ड्रोन उड़ाने पर यह सावधानियां जरूरीः खुले क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना चाहिए, लोगों और घरों के ऊपर ड्रोन उड़ाने से बचना चाहिए. खराब मौसम में ड्रोन उड़ाने से बचना चाहिए. जब बैट्री कम हो तब भी ड्रोन उड़ाने से बचना चाहिए. ड्रोन उड़ाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि जीपीएस सिग्नल मजबूत हो. ड्रोन उड़ाते समय मोबाइल पर किसी कॉल का जवाब देने से भी बचना चाहिए.