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उत्तराखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर कड़ा नियम, जूनियर-सीनियर छात्रों के बीच संपर्क होगा कम

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. कॉलेज प्रबंधन ने न केवल अनुशासन को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का फैसला किया है, बल्कि पीजी हॉस्टल की पूरी व्यवस्था में बदलाव करने की दिशा में भी ठोस पहल शुरू कर दी है.

इसी कड़ी में हॉस्टल के 28 कमरों को नए सिरे से शिफ्ट और पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा. ताकि, जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच अनावश्यक संपर्क कम हो और रैगिंग जैसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके. वहीं, मामले में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है रैगिंग रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे.

दरअसल, हाल ही में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में रैगिंग से जुड़ी कुछ घटनाएं सामने आई थी. जिनमें जूनियर छात्रों ने सीनियरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. इन घटनाओं के बाद कॉलेज प्रशासन और एंटी-रैगिंग कमेटी हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की.

जांच के दौरान कुछ छात्रों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई. इस पूरे घटनाक्रम ने कॉलेज प्रशासन को हॉस्टल व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया. इसी के तहत अब पीजी हॉस्टल में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं.

अलग-अलग फ्लोर या ब्लॉकों में रहेंगे जूनियर और सीनियर: जानकारी के मुताबिक, हॉस्टल के 28 कमरों को नए सिरे से आवंटित किया जाएगा और छात्रों की रहने की व्यवस्था इस तरह बनाई जाएगी कि जूनियर और सीनियर अलग-अलग फ्लोर या ब्लॉकों में रहें. इसके साथ ही हॉस्टल में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने किया जाएगा.

सीसीटीवी कैमरों की बढ़ाई जाएगी संख्या: इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और वार्डन की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. कॉलेज प्रशासन का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था से छात्रों के बीच अनुशासन बना रहेगा और रैगिंग जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा.

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की प्रचार्य डॉ. गीता जैन ये भी स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. खासतौर पर प्रथम वर्ष के छात्रों को सुरक्षित और सकारात्मक माहौल देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

इसके लिए एक मजबूत शिकायत तंत्र भी विकसित किया जा रहा है, जहां कोई भी छात्र बिना डर के अपनी समस्या दर्ज करा सकें. प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की रैगिंग या अनुशासनहीनता की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें. ताकि, समय रहते कार्रवाई की जा सके.