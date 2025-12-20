ETV Bharat / state

दिल्ली में दूसरे राज्यों की गाड़ियों के प्रवेश पर सख्ती, UP-16 की 4 लाख 21 हजार गाड़ियों पर 'ब्रेक'

दिल्ली में GRAP-4 लागू , BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों सहित कई पुराने वाहनों पर रोक,नौकरीपेशा और व्यापार वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी.

दिल्ली में दूसरे राज्यों की गाड़ियों के प्रवेश पर सख्ती
दिल्ली में दूसरे राज्यों की गाड़ियों के प्रवेश पर सख्ती (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 20, 2025 at 6:15 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने दिल्ली की सड़कों पर पहियों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है. अगर आपके पास भी यूपी 16 यानी नोएडा (गौतमबुधनगर) नंबर की गाड़ी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली में प्रवेश को लेकर नियम अब इतने सख्त हो गए हैं कि लाखों गाड़ियां रातों-रात सड़कों से बाहर हो गई हैं. वहीं नोएडा में 12 लाख गाड़िया रजिस्टर्ड हैं. जिसमें से सवा चार लाख से अधिक गाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया हैं.

एक्यूआई इंडेक्स में लगातार हो रहा इजाफा : दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति बेहद गंभीर है इसके मद्देनजर एक्यूआई इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है. अब इसको लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राजधानी में अब BS-6 मानक से नीचे के वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. दिल्ली सरकार के इस फैसले का असर नोएडा के लाखों वाहन चालकों पर पड़ने वाला है. दरअसल, बड़ी संख्या में लोग रोजाना नोएडा से दिल्ली अपने निजी वाहनों से आते-जाते हैं.

दिल्ली में यूपी 16 की 4 लाख 21 हजार 183 गाड़ियों पर 'ब्रेक' : GRAP Stage-4 के लागू होने के कारण उत्तर प्रदेश (UP 16 - नोएडा/गौतम बुद्ध नगर) की लाखों गाड़ियों पर असर पड़ा है. गौतम बुद्ध नगर के एआरटीओ नंद कुमार के मुताबिक, नोएडा की लगभग 4 लाख 21 हजार 183 गाड़ियां इस प्रतिबंध के दायरे में आ रही हैं. नियम साफ है—BS-IV (BS 4) मानक से नीचे की कोई भी डीजल गाड़ी अब दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएगी.

परिवहन विभाग की 5 टीमें लगातार बॉर्डर पर मुस्तैद : परिवहन विभाग की 5 टीमें लगातार बॉर्डर पर मुस्तैद हैं. नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही भारी चालान किया जा रहा है. एआरटीओ ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई प्रदूषण के नियमों और ऊपर से आए आदेशों के पालन के लिए की जा रही है. लेकिन इस पाबंदी का दूसरा पहलू भी है. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप कुमार ने सरकार के इन फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों को खड़ा कर देने से हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है.

नोएडा में यूपी 16 नंबर की कुल 1209810 गाड़ियां पंजीकृत : सरकार के पास क्या कोई ठोस डेटा है कि प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों से ही फैल रहा है? 2000 के बाद सीएनजी आई, फिर भी प्रदूषण कम नहीं हुआ. आज BS-6 गाड़ियों की कीमत इतनी ज्यादा है कि एक छोटा ट्रांसपोर्टर उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा. वही वाहन चालक जस्मित का कहना है, ये अच्छा कदम इससे प्रदूषण रुकेगा लेकिन लोगो को परेशानी भी होगी, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों टैक्सियो पर भी रोक लगनी चाहिए. वही आप को बता दे की नोएडा में यूपी 16 नंबर की कुल 1209810 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हैँ.

प्रदूषण कम करना जरूरी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की दलील है कि बिना किसी ठोस विकल्प के इस तरह का प्रतिबंध आर्थिक संकट पैदा कर रहा है. क्या सरकार बीच का रास्ता निकालेगी? या फिर पुरानी गाड़ियों के मालिक इसी तरह दफ्तरों और पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी रखने को मजबूर रहेंगे?

