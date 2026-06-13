जोधपुर में बिना अनुमति रैली या सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह, तो होगी जेल, पुलिस उपायुक्त का बड़ा आदेश
पानी पर बवाल के बाद जोधपुर पुलिस सख्त, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर भी होगी सीधी कार्रवाई.
Published : June 13, 2026 at 8:47 AM IST
जोधपुर : पानी को लेकर हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बाद जोधपुर पुलिस ने अगले दो माह तक कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है. यह आदेश 14 जून 2026 से 12 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा अथवा इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक लागू माना जाएगा.
कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शाहीन सी की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभिन्न संगठनों और आमजन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक मार्गों और स्थलों पर बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किए जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान सोशल मीडिया पर भी भ्रामक प्रचार करने वालों पर नजर रहेगी व उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
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कमिश्नरेट सीमा के लिए लेनी होगी अनुमति : आदेश के तहत पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की सम्पूर्ण सीमा में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी. हालांकि विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.
सोशल मीडिया पर भी रहेगी सख्ती : उपायुक्त के आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब सहित अन्य माध्यमों पर भ्रामक, भड़काऊ या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री प्रसारित करने और उसे फॉरवर्ड करने पर भी रोक लगाई गई है. अफवाह फैलाने या ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति, समूह या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.