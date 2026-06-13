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जोधपुर में बिना अनुमति रैली या सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह, तो होगी जेल, पुलिस उपायुक्त का बड़ा आदेश

जोधपुर पुलिस सख्त ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : पानी को लेकर हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बाद जोधपुर पुलिस ने अगले दो माह तक कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है. यह आदेश 14 जून 2026 से 12 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा अथवा इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक लागू माना जाएगा. कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शाहीन सी की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभिन्न संगठनों और आमजन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक मार्गों और स्थलों पर बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किए जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान सोशल मीडिया पर भी भ्रामक प्रचार करने वालों पर नजर रहेगी व उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढे़ं: जोधपुर पुलिस ने खाली करवाए नई सड़क के बरामदे, सड़क जाम करने वाले ठेले भी हटाए