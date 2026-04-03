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शारीरिक शोषण मामले में आरोपी को सख्त सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला हुआ था दर्ज

धमतरी : जिला एवं सत्र न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पर अपराध सिद्ध होने पर कड़ी सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी को नाबालिग का शारीरिक शोषण के आरोप में दोषी करार देते हुए अदालत ने 20 साल की सख्त सजा दी. ये मामला थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़ा है. प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा दी है.





20 वर्ष की सश्रम कारावास

मामला अपराध क्रमांक 2025 का है, जिसे धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ. माननीय न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.





विवेचना अधिकारी को सम्मानित करने की घोषणा

इस प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी निरीक्षक राजेश मरई के मार्गदर्शन में तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक संतोषी नेताम ने गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई. पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण तथ्यों को मजबूती से न्यायालय में पेश किया. इसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर दंड दिलाने में सफलता मिली.