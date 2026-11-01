ETV Bharat / state

दिल्ली में आज से प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियम लागू: AI और कैमरों से होगी निगरानी, बाहर निकलने से पहले जान लें

प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियम लागू ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में गंभीर रूप से बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए कड़े फैसले आज यानि 1 नवंबर लागू होने जा रहा है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. इन नियमों के प्रभावी और सख्ती सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों को मैदान में उतार दिया गया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को उसके उद्गम स्थल यानी 'सोर्स' पर ही रोकना है. इसके लिए इस बार पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है. एएनपीआर (ANPR) कैमरों और एआई-सक्षम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के माध्यम से शहर के चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रखी जाएगी.