क्रिकेट मैच को लेकर चप्पे-चप्पे पर रांची पुलिस का सख्त पहरा, आईजी से लेकर एसएसपी तक लेते रहे जायजा
रांची में भारत और साउथ अफ्रीका वनडे क्रिकेट मैच को लेकर शहर में पुलिस का सख्त पहरा नजर आया.
Published : November 30, 2025 at 10:14 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के धुर्वा जेएससीए स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच में दर्शकों ने जम कर लुत्फ उठाया. वहीं दूसरी तरफ पूरे मैच के दौरान रांची पुलिस के वरीय अधिकारी और दो हजार जवान सुरक्षा को लेकर हर तरह से मुस्तैद रहे.
पुलिस रही मुस्तैद
जेएससीए स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच को लेकर रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता का पुख्ता इंतजाम किया गया था. सुरक्षा के मद्देनजर दो हजार फोर्स की तैनाती की गई थी. जिसमे आईआरबी, रैप, जिला पुलिस के अलावा महिला पुलिस बल भी शामिल रहे.
सुरक्षा व्यस्था की मॉनिटरिंग के लिए छह आईपीएस, छह के आसपास डीएसपी और 12 से ज्यादा थानेदारों की अलग से तैनाती भी की गई. आईजी से लेकर रांची एसएसपी, सिटी एसपी और विशेषकर ट्रैफिक एसपी लगातार शहर का जायजा लेते रहे. सभी अधिकारियों का वायरलेस लगातार बजता रहा, हर गेट से अपडेट रिपोर्ट वायरलेस पर आता रहा. भीड़ को को संभालने को लेकर भी पुलिस के जवान एक्टिव रहे.
स्टेडियम में घुस आया युवक!
हालांकि स्टेडियम के अंदर एक चूक जरूर सामने आई. मैच के दौरान एक युवक अचानक मैदान में घुस आया और भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के पैरों को छू लिया. जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उस व्यक्ति को मैदान से बाहर ले जाया. घटना के कारण खेल कुछ समय के लिए रुका, हालांकि मैच बाद में सामान्य रूप से जारी रहा.
ट्रैफिक में जवान रहे एक्टिव
वनडे क्रिकेट मैच को लेकर रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया. वहीं दर्शकों की गाड़ियों के लिए स्टेडियम के आसपास में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई थी. वाहन पार्किंग स्थल में ही पार्क को इसके लिए ट्रैफिक जवान पूरी तरह मुस्तैद रहे. भारी संख्या में वाहनों के आने की वजह से कई जगह जाम की स्थिति भी बनी लेकिन ट्रैफिक जवानों ने उस स्थति को भी सम्भाल कर यातायात को सुचारू बनाया. रांची के जगन्नाथपुर, धुर्वा, पुंदाग, अरगोड़ा के थानेदार स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में गश्त करते नजर आए.
स्टेडियम के अंदर भी भारी इंतजाम
क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक की सुरक्षा व्यस्था को जवानों ने सभाल ली. कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही दर्शकों को स्टेडियम के भीतर जाने दिया गया. स्टेडियम के भीतर दर्शकों को किसी भी तरह का कोई भी सामान (मोबाइल छोड़ कर) ले जाने की इजाजत नहीं थी.
