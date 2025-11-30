ETV Bharat / state

क्रिकेट मैच को लेकर चप्पे-चप्पे पर रांची पुलिस का सख्त पहरा, आईजी से लेकर एसएसपी तक लेते रहे जायजा

रांचीः राजधानी रांची के धुर्वा जेएससीए स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच में दर्शकों ने जम कर लुत्फ उठाया. वहीं दूसरी तरफ पूरे मैच के दौरान रांची पुलिस के वरीय अधिकारी और दो हजार जवान सुरक्षा को लेकर हर तरह से मुस्तैद रहे.

पुलिस रही मुस्तैद

जेएससीए स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच को लेकर रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता का पुख्ता इंतजाम किया गया था. सुरक्षा के मद्देनजर दो हजार फोर्स की तैनाती की गई थी. जिसमे आईआरबी, रैप, जिला पुलिस के अलावा महिला पुलिस बल भी शामिल रहे.

सुरक्षा व्यस्था की मॉनिटरिंग के लिए छह आईपीएस, छह के आसपास डीएसपी और 12 से ज्यादा थानेदारों की अलग से तैनाती भी की गई. आईजी से लेकर रांची एसएसपी, सिटी एसपी और विशेषकर ट्रैफिक एसपी लगातार शहर का जायजा लेते रहे. सभी अधिकारियों का वायरलेस लगातार बजता रहा, हर गेट से अपडेट रिपोर्ट वायरलेस पर आता रहा. भीड़ को को संभालने को लेकर भी पुलिस के जवान एक्टिव रहे.

स्टेडियम में घुस आया युवक!

हालांकि स्टेडियम के अंदर एक चूक जरूर सामने आई. मैच के दौरान एक युवक अचानक मैदान में घुस आया और भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के पैरों को छू लिया. जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उस व्यक्ति को मैदान से बाहर ले जाया. घटना के कारण खेल कुछ समय के लिए रुका, हालांकि मैच बाद में सामान्य रूप से जारी रहा.

ट्रैफिक में जवान रहे एक्टिव