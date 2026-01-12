धान खरीदी पर सख्त निगरानी: सतर्क ऐप की शिकायत पर तिल्दा की तीन राइस मिलों में जांच, गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और उठाव की निगरानी के लिए नई तकनीकी व्यवस्था लागू कर सतर्क ऐप के जरिए निगरानी रखी जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 12, 2026 at 7:20 AM IST
रायपुर: कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू सर्तक ऐप के माध्यम से मिली शिकायतों के आधार पर जिले में धान उपार्जन केंद्रों, राइस मिलों एवं समितियों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऐप के जरिए मिली हर शिकायत का तीन दिन के भीतर निराकरण किया जाए, ताकि धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे.
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में नई व्यवस्था
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी और उठाव की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने इस साल सतर्क ऐप के जरिए नई तकनीकी व्यवस्था लागू किया है. इसके तहत धान खरीदी और परिवहन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, GPS के जरिए वाहनों की ट्रैकिंग, संवेदनशील उपार्जन केंद्रों में लगाए गए कैमरों से सतत निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.
तिल्दा की तीन राइस मिलों में जांच
इसी क्रम में रविवार को तिल्दा क्षेत्र की तीन राइस मिलों एवं संबंधित समितियों में जांच कार्रवाई की गई. जांच दल ने विद्याश्री राइस मिल, राजेश ट्रेडिंग और एस.एन. राइस मिल का निरीक्षण किया. पहले भी इन संस्थानों में मंडी अधिनियम के अंतर्गत अनियमितताओं पर धान की जब्ती एवं जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके चलते इन्हें प्रशासन की विशेष निगरानी में रखा गया है.
तीन दिन में जांच पूरी, दोषी मिले तो होगी सख्त कार्रवाई
इस संबंध में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि सतर्क ऐप के माध्यम से मिली शिकायतों पर आगामी तीन दिनों के भीतर राजस्व, मंडी एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में यदि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित राइस मिलों को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा और जरूरत पड़ने पर मिल को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी.
प्रशासन का सख्त संदेश
जिला प्रशासन ने दोहराया है कि धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और किसान हितैषी बनाए रखने के लिए सतत निगरानी और कठोर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा. किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी सामने आने पर संबंधितों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.