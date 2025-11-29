ETV Bharat / state

SIR में पाए जाने वाले संदिग्ध नामों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई: डिप्टी सीएम, विजय शर्मा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची में सेंधमारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

एसआईआर के तहत 2003 के रिकॉर्ड से होगा मिलान (ETV Bharat)
रायपुर: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर अभियान को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ी बता कही है. डिप्टी सीएम ने कहा कि साल 2003 के मूल रिकॉर्ड से मेल न खाने वाले हर नाम की अनिवार्य रूप से जांच होगी. डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी गड़बड़ी पाई जाएगी उसपर कड़ी कानूनी कार्रवाई चुनाव आयोग करेगी.



डिप्टी सीएम और गृहमंत्री का प्रभार संभाल रहे शर्मा ने कहा कि जिन व्यक्तियों का कोई पारिवारिक सदस्य, कोई ब्लड रिलेशन या कोई उपस्थिति 2003 के रजिस्टर में दर्ज नहीं थी, वे आज मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गए इसकी जांच होगी. विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रविष्टियों की गहराई से जांच होगी और हर व्यक्ति के मूल निवास, पहचान और पात्रता की विस्तृत पड़ताल की जाएगी. विजय शर्मा ने कहा कि जो भी दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी.



“सीधे मुकदमा, कोई राहत नहीं”

गृहमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की फर्जी प्रविष्टि को अब बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डिप्टी सीएम ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम फर्जी तरीके से जोड़ा गया है, उसके प्रस्तुत दस्तावेज़ों में गंभीर विसंगतियाँ पाई जाती हैं, पारिवारिक संबंध साबित नहीं होते या प्रस्तुत निवास प्रमाण संदिग्ध मिलता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अवैध प्रवासी अधिनियम, विदेशी अधिनियम और अन्य कठोर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. गृहमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि दोषी पाए जाने पर ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजने में भी कोई हिचक नहीं होगी. विजय शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई तेज़ एवं निर्णायक होगी.


“देश के संसाधन भारतीयों के लिए, घुसपैठ बर्दाश्त नहीं”

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एसआईआर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान है. विजय शर्मा ने कहा कि देश के संसाधनों पर केवल भारतीय नागरिकों का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से देश में प्रवेश कर भारतीयों के अधिकारों में सेंध नहीं लगा सकता. शर्मा ने कहा कि हाल के दिनों में पड़ोसी देशों से आए कुछ लोग अपने मूल देश लौटने लगे हैं, जो सरकार की सख्त नीति और कार्रवाई की वास्तविकता को साबित करता है. डिप्टी सीएम ने दोहराया कि अवैध घुसपैठिए और फर्जी पहचान पर आधारित कोई गतिविधि देशहित के खिलाफ है, इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.



“एसआईआर पारदर्शिता का अभियान”

विजय शर्मा ने जनता से अपील करते हुए कहा, मतदाता सूची को सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण एक पवित्र और अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है. जो नागरिक वैध रूप से यहां निवास करते हैं और जिनके दस्तावेज़ सही हैं, उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं. इसके लिए बीएलओ लगातार क्षेत्र में मौजूद रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं. चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प भी उपलब्ध कराया है, जिसका विशेषकर युवाओं को लाभ उठाना चाहिए. डिप्टी सीएम ने बताया कि एसआईआर से डरने की ज़रूरत केवल उन लोगों को है जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, फर्जी दस्तावेज़ बना रहे हैं या मतदाता सूची में धोखे से नाम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

