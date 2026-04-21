कुरुक्षेत्र में गरजे जगदीश सिंह झींडा, बोले- "बेअदबी पर देशभर में बने एक समान कानून"
कुरुक्षेत्र में झींडा ने बेअदबी रोकने को लेकर सख्त कानून और देशभर में समान नियम लागू करने की मांग की.
Published : April 21, 2026 at 3:06 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने बेअदबी की बढ़ती घटनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया. पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसके लिए सख्त कानून बेहद जरूरी है.
सरकार को भेजा गया प्रस्ताव: झींडा ने कहा कि, "कमेटी की ओर से नायब सिंह सैनी और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर हरियाणा में भी पंजाब की तर्ज पर सख्त कानून लागू करने की मांग की गई है. इस कदम से राज्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सकेगी."
पंजाब का उदाहरण और हरियाणा की जरूरत: उन्होंने आगे कहा कि, "पंजाब में सिख समुदाय की संख्या अधिक होने के कारण बेअदबी के मामले ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हरियाणा में खतरा कम है. पहले से सख्त कानून होने से शरारती तत्वों और राजनीतिक लाभ लेने वालों पर अंकुश लगाया जा सकता है, जिससे समाज में शांति बनी रहेगी."
देशभर में एक समान कानून की पैरवी: झींडा ने इस मुद्दे को केवल हरियाणा तक सीमित न रखते हुए पूरे देश में एक समान कानून लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि, "धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में अलग-अलग राज्यों के अलग नियम होने से भ्रम की स्थिति बनती है, इसलिए एक समान सजा और कानून जरूरी है."
मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात की तैयारी: उन्होंने कहा कि, "जल्द ही कमेटी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगा. साथ ही अमित शाह से भी मिलने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से रखा जा सके."
लोगों से शांति बनाए रखने की अपील: अंत में झींडा ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक लाभ या लालच में आकर ऐसी घटनाओं में शामिल न हों. उन्होंने कहा कि, "इससे न केवल सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, बल्कि संबंधित व्यक्ति का जीवन भी गंभीर संकट में पड़ सकता है."
ये भी पढ़ें:करनाल के मंडी गेटों पर किसानों ने लगाया ताला, बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन, बोले- "पुरानी व्यवस्था बहाल करे सरकार"