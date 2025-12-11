ETV Bharat / state

धर्मांतरण को लेकर आएगा सख्त कानून, आदिवासी संस्कृति का इतिहास गौरवपूर्ण : विष्णुदेव साय

बालोद के विराट वीर मेला में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की.

strict law against religious conversion
धर्मांतरण को लेकर आएगा सख्त कानून (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
बालोद : बालोद जिले के विराट वीर मेला महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे. सीएम साय ने इस दौरान कहा कि राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण में आदिवासी समाज का योगदान अनुपम है.इस दौरान सीएम साय ने धर्मांतरण को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाया जाएगा, आप देखते रहिए. प्रदेश और पूरे देश में आदिवासी संस्कृति का इतिहास गौरवशाली रहा है हमारे कई वीर शहीदों ने अपनी इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर की है. सदैव समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं.

नक्सलवाद समाप्ति की ओर अब होगा हर ओर विकास

मुख्यमंत्री ने 71 लाख 93 हजार रुपए के पांच विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया. इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है. नक्सली अब हिंसा का मार्ग छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीतियों का फायदा उठा रहे हैं.

नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है- विष्णुदेव साय, सीएम छग

पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति

समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. कार्यक्रम में पारंपरिक लोकनृत्यों की प्रस्तुति और दो पुस्तकों ‘आदिशक्ति मां अंगारमोती’ और ‘घोटुल पुंदाना’ का विमोचन भी किया गया.

मेला स्थल पर विकास कार्य करने की घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदिवासी संस्कृति को गौरवशाली बताया. उन्होंने मेला स्थल के पास तालाब निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, मेला आयोजन राशि को 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए, और देवस्थल में किचन शेड निर्माण की घोषणा की.

आपको बता दें कि बस्तर के प्रवेश द्वार पर बालोद जिले के अंतिम छोर पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है. इस मेले में बालोद, धमतरी और बस्तर अंचल के लोग इसमें शामिल होते हैं. शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजन किया जाता है. इस आयोजन में देव मिलन सहित के सामाजिक गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श किया जाता है.

