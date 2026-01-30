झज्जर में जूती पहनने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, एडीजीपी ने जमकर लगाई क्लास
हरियाणा एडीजीपी ने झज्जर में ड्रेसिंग में लापरवाही पर एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया.
झज्जर: झज्जर में हरियाणा पुलिस के एडीजीपी एच.एस. दून के दौरे के दौरान अनुशासन को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. पुलिस लाइन निरीक्षण के समय एक पुलिस कर्मचारी की ड्रेसिंग में लापरवाही सामने आई. जूती पहनने पर एडीजीपी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. साथ ही मौके पर ही संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए. इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
250 पुलिसकर्मियों को दिए खास निर्देश: निरीक्षण के दौरान एडीजीपी एच.एस. दून ने करीब 250 पुलिस कर्मचारियों को दंगा नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से जुड़े अहम दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि, "किसी भी स्थिति में पुलिस की छवि अनुशासित और प्रोफेशनल होनी चाहिए. ड्यूटी के दौरान वर्दी, व्यवहार और सतर्कता में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
एसीपी की लगी क्लास: मामले को लेकर एडीजीपी ने मौके पर एसीपी को तलब किया. एसीपी डॉ. प्रणव के जवाब से असंतुष्ट होकर एडीजीपी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने दो टूक कहा कि, "आप गजटेड अफसर हैं, ऐसे जवाब शोभा नहीं देते. आप किसी पशुपालन विभाग में नहीं हैं."
अनुशासन को बताया पुलिस की रीढ़: एडीजीपी ने पुलिस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, "दंगा नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत है. वर्दी केवल कपड़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है, इसलिए ड्रेसिंग और आचरण में पूरी प्रोफेशनलिज्म जरूरी है.
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक: निरीक्षण के बाद एडीजीपी एच.एस. दून ने पुलिस लाइन स्थित कमिश्नर कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए सख्त निगरानी के आदेश दिए गए.
