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लूट व दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, फतेहपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

फतेहपुर: फतेहपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने घर में डकैती के बाद नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास, एक को 10 वर्ष और एक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 1 लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सदर कोतवाली क्षेत्र के सथरियाव रोड खम्भापुर में वर्ष 2022 में हुई जघन्य लूट व दुष्कर्म की घटना में दोषियों को कठोर सजा सुनाई है. न्यायालय ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास, एक को 10 वर्ष तथा एक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 1 लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र में 6 अगस्त 2022 की देर रात नकाबपोश बदमाश छत के रास्ते एक घर में घुस आए परिवार और किरायेदारों पर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर बंधक बना लिया. नगदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए. भागते समय बदमाशों ने पीड़ित की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया.