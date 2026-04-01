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लूट व दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, फतेहपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

सदर कोतवाली क्षेत्र के सथरियाव रोड खम्भापुर में वर्ष 2022 में हुई जघन्य लूट व दुष्कर्म की घटना में दोषियों को कठोर सजा सुनाई है,

फतेहपुर कोर्ट
फतेहपुर कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:32 AM IST

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फतेहपुर: फतेहपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने घर में डकैती के बाद नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास, एक को 10 वर्ष और एक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 1 लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सदर कोतवाली क्षेत्र के सथरियाव रोड खम्भापुर में वर्ष 2022 में हुई जघन्य लूट व दुष्कर्म की घटना में दोषियों को कठोर सजा सुनाई है. न्यायालय ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास, एक को 10 वर्ष तथा एक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 1 लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र में 6 अगस्त 2022 की देर रात नकाबपोश बदमाश छत के रास्ते एक घर में घुस आए परिवार और किरायेदारों पर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर बंधक बना लिया. नगदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए. भागते समय बदमाशों ने पीड़ित की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया.

घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में एक आरोपी शिव गोपाल उर्फ राजा की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी.

न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सुरेंद्र उर्फ कैदी और अनिल कुमार को आजीवन कारावास, आनंद प्रकाश उर्फ बाबा को 10 साल, रूप को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया.

मामले में विशेष लोक अभियोजक पाक्सो देवेश कुमार श्रीवास्तव एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता रविदास द्विवेदी ने 18 गवाहों को पेश कर प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपितों को सजा दिलाई जा सकी.

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