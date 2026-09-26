नाबालिग से लैंगिक अपराध मामले में कोर्ट का फैसला, कांकेर और दुर्ग में अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा
कांकेर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 8:22 PM IST
कांकेर/दुर्ग: नाबालिग से लैंगिक अपराध मामले में दुर्ग और कांकेर की कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. दोनों ही मामले 5 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के हैं. कांकेर जिले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दुर्ग में एक आरोपी को दोषी करार दिया गया.
कांकेर में मार्च 2026 का है मामला
परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सो गए थे. नाबालिग बच्ची अपने दादा-दादी के साथ सो रही थी. रात करीब 12:30 बजे उसकी दादी बाथरूम जाने के लिए उठीं तो बच्ची बिस्तर पर नहीं मिली. कमरे का दरवाजा खुला था. इसके बाद परिवार के लोगों ने आसपास और गांव में बच्ची की तलाश शुरू की. तलाश के दौरान एक आरोपी संदिग्ध हालत में मिला. ग्रामीणों ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसके जवाब संतोषजनक नहीं मिले. बाद में सुबह करीब 5:30 बजे एक ग्रामीण को तालाब के पास बच्ची बेहोशी की हालत में मिली. बच्ची को तत्काल वहां से उठाकर घर लाया गया.
अदालत ने सुनाई सजा
मामले में पुलिस ने जांच के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 8 मार्च को तहसीलदार की मौजूदगी में पहचान की कार्रवाई कराई गई. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 24 साक्षियों के बयान कराए. साक्षियों के कथन और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना.
अदालत ने धारा 332(क) बीएनएस के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 137(2) बीएनएस के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 200 रुपये अर्थदंड तथा धारा 5(छ)(ड)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह नरेटी ने पैरवी की.
दुर्ग में भी अदालत ने सजा सुनाई
दुर्ग जिले में 5 वर्षीय बालिका से लैंगिक अपराध के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने फैसला सुनाया. इसमें दोषी को अलग-अलग धाराओं में 7 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं भी सुनाई हैं. इसके साथ ही कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है. मामला 10 अप्रैल 2026 का है.