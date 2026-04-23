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रांची को जाम और अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए सख्त अभियान, प्रशासन ने लिए कई बड़े फैसले

रांची को जाम और अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने तेवर कड़े कर लिए हैं.

Strict Campaign to Rid City of Traffic Congestion and Encroachments in Ranchi
ट्रैफिक समस्या और अतिक्रमण को खत्म करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 11:08 PM IST

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रांचीः शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या और अतिक्रमण को खत्म करने के लिए रांची नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से सख्त अभियान की शुरुआत कर दी है.

गुरुवार को अपर नगर आयुक्त संजय कुमार और ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में कचहरी रोड से लेकर नागा बाबा खटाल स्थित वेजिटेबल मार्केट, किशोरी यादव चौक और रातू रोड चौक तक निरीक्षण किया गया.

ऑटो चालकों की मनमानी

इस दौरान टीम ने ट्रैफिक जाम के मुख्य कारणों अतिक्रमण, अव्यवस्थित ऑटो संचालन, अवैध वसूली और सड़क पर फैली अव्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया. इसके आधार पर त्वरित और दीर्घकालिक समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. निरीक्षण में यह बात सामने आई कि कई ऑटो चालक मनमानी कर रहे हैं और यात्रियों से अवैध वसूली कर रहे हैं. इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपर नगर आयुक्त ने चेतावनी दी कि इस तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित चालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आम लोगों से भी अपील की गई कि वे अपनी इच्छा से ही ऑटो का उपयोग करें और किसी दबाव में न आएं.

Strict Campaign to Rid City of Traffic Congestion and Encroachments in Ranchi
शहर का निरीक्षण करते अधिकारी (ETV Bharat)

अनावश्यक बिजली के खंभों को जल्द हटाने का निर्देश

ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए सड़क किनारे लगे अनावश्यक बिजली के खंभों को जल्द हटाने या शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, वेजिटेबल मार्केट के पास डबल लेन सड़क बनाने और बाजार की बाउंड्री को पीछे खिसकाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है, ताकि सड़क चौड़ी हो सके और जाम की समस्या कम हो.

अधिकृत रसीद ही लें ऑटो चालक

नागा बाबा खटाल के पास स्थित ऑटो पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए फिलहाल इंफोर्समेंट टीम द्वारा रसीद काटी जा रही है. चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल अधिकृत रसीद ही लें और किसी अन्य व्यक्ति को पार्किंग शुल्क न दें. साथ ही दिन में एक बार ही शुल्क देने की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है.

Strict Campaign to Rid City of Traffic Congestion and Encroachments in Ranchi
रांची को जाम और अतिक्रमण से मुक्त करने की कवायद (ETV Bharat)

लेफ्ट टर्न को फ्री करने की योजना

रातू रोड चौक के पास स्थित निगम की दुकानों को हटाकर लेफ्ट टर्न को फ्री करने की योजना पर भी काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे कांके रोड और हरमू रोड की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही आसान होगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा.

फ्लाईओवर के नीचे गोलचक्कर बनाने की योजना

इसके अलावा किशोरी यादव चौक से पिंजरापोल जाने वाले मार्ग के पुनर्विकास का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा. जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से रातू रोड चौक होकर न जाना पड़े. फ्लाईओवर के नीचे गोलचक्कर बनाने की योजना भी सामने आई है, जिससे ट्रैफिक का प्रवाह बेहतर हो सके.

पिंक ऑटो चलाने का प्रस्ताव

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर पिंक ऑटो चलाने का प्रस्ताव भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर ऑन-द-स्पॉट चालान और सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का फैसला लिया गया है.

अपर नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि यह मार्ग शहर का महत्वपूर्ण आवागमन मार्ग है और इसे जाम मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. वहीं ट्रैफिक एसपी ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की अपील की है.

कांटाटोली में जाम पर वार, अब सीधे नहीं गुजरेंगी ई-रिक्शा

राजधानी रांची के कांटाटोली चौक पर लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. ई-रिक्शा और ऑटो की वजह से रोजाना उत्पन्न हो रही अव्यवस्था को देखते हुए अब यहां यातायात व्यवस्था में अहम बदलाव किया गया है.

नई व्यवस्था के तहत नामकुम और सर्जना चौक की ओर से आने वाली ई-रिक्शा अब सीधे कांटाटोली चौक पार नहीं कर पाएंगी. उन्हें तय रूट से होकर ही गुजरना होगा. सर्जना चौक और लालपुर से नामकुम जाने वाली ई-रिक्शा पहले कांटाटोली पहुंचेगी, फिर लेफ्ट लेकर एचबी रोड की ओर जाएगी. वहां फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न लेकर दोबारा चौक पहुंचेगी और इसके बाद नामकुम की ओर रवाना होगी.

इसी तरह नामकुम से आने वाली ई-रिक्शा को भी सीधे पार करने की अनुमति नहीं होगी. ये वाहन पहले लेफ्ट लेकर खादगढ़ा बस स्टैंड की ओर जाएंगे, वहां से यू-टर्न लेकर वापस कांटाटोली पहुंचेंगे और फिर सर्जना चौक व लालपुर की ओर बढ़ेंगे.

ट्रैफिक पुलिस ने इस नई व्यवस्था को फिलहाल ट्रायल के तौर पर लागू किया है. गुरुवार को ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चौक के आसपास सभी मार्गों की लेफ्ट लेन हर हाल में खाली रखी जाए, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे. साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को लेफ्ट लेन में भी तैनात रहने का निर्देश दिया, जिससे जाम की स्थिति न बने.

ट्रैफिक एसपी ने कहा कि यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बदलाव से कांटाटोली चौक पर लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

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