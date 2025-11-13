श्रीगंगानगर में सख्त आदेश, रात में बॉर्डर क्षेत्र में आवाजाही पर रोक, पाकिस्तानी सिम बैन
सीमा की सुरक्षा को देखते हुए श्रीगंगानगर में तीन नए आदेश जारी किए गए हैं.
Published : November 13, 2025 at 10:36 AM IST
श्रीगंगानगर : राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले में तीन महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. ये 12 नवंबर से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे.
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने बताया कि पहला आदेश भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे तीन किलोमीटर क्षेत्र में लागू किया गया है. इसके तहत शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इस क्षेत्र में आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. केवल कृषक आवश्यक अनुमति लेकर अपनी कृषि भूमि में जा सकेंगे. इस दौरान तेज रोशनी, पटाखे, बैंड, डीजे या किसी भी प्रकार के तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा. आदेश राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मियों पर लागू नहीं होगा.
दूसरा आदेश पाकिस्तान की लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगाने से संबंधित है. जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क की पहुंच 3 से 4 किलोमीटर तक पाई गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा माना गया. जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसे किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया है जो पाकिस्तानी सिम का उपयोग करता है या उसकी अनुमति देता है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
तीसरा आदेश बाहर से आने वाले कार्मिकों, किरायेदारों, मजदूरों, घरेलू नौकरों, हॉस्टल व पीजी में ठहरने वाले व्यक्तियों के पुलिस चरित्र सत्यापन को अनिवार्य बनाता है. मकान मालिक, संस्थान संचालक, ईंट भट्टे व कारखाने मालिकों को यह सत्यापन करवाना जरूरी होगा. बिना चरित्र सत्यापन के व्यक्ति को ठहराना या रोजगार देना दंडनीय अपराध माना जाएगा. दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा हित में जारी इन आदेशों की पूर्ण पालना करें.