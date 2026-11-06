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दिल्ली में पटाखों फोड़ने वाले रहें सावधान! तोड़ा नियम तो होगी ये सख्त कार्रवाई

दिवाली पर नियम तोड़ने वालों पर रहेगी प्रशासन की नजर, डीएम ने बताई गाइडलाइंस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. जिले में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल रोकने के साथ निर्धारित समय और स्थान संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी टीमें गठित की गई हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी (डीएम) वडोदारिया करनजीत पी. ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में पटाखों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. प्रशासन का उद्देश्य न्यायालय के आदेशों का प्रभावी तरीके से पालन कराना और लोगों को प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए जागरूक करना है.