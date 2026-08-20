ETV Bharat / state

दिल्ली को कूड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त हुआ नगर निगम, कटेगा चालान

नई दिल्ली: दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा फेंकने वालों पर अब नगर निगम सख्ती करने की तैयारी में है. दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की विशेष बैठक में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने साफ कहा कि दिल्ली को कूड़ा-कूड़ा करने वाले और सार्वजनिक स्थानों पर जहां-तहां कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. ऐसे लोगों पर नियमानुसार चालान भी किया जा सकता है.

बैठक में ‘दिल्ली को कूड़े से आजादी’ अभियान को प्रभावी बनाने के साथ शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं सामने रखीं. सफाई कर्मचारियों और संसाधनों की कमी, ऑटो टिप्परों की कमी, ढलावघरों की नियमित सफाई, खाली प्लॉटों में कूड़ा जमा होने और छोटी व संकरी गलियों में सफाई नहीं होने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए. सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. संबंधित उपायुक्तों और सफाई अधीक्षकों की जिम्मेदारी तय करते हुए अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया.

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि केवल कूड़े के ढेर हटाना ही अभियान की सफलता नहीं है, जिस स्थान से कूड़ा हटाया गया है, वहां दोबारा कूड़ा न जमा हो, इसके लिए स्थायी व्यवस्था बनानी होगी. बार-बार कूड़ा जमा होने वाले स्थानों की पहचान कर उन्हें ‘ब्लैक स्पॉट’ के रूप में चिह्नित करने और वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए.