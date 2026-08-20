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दिल्ली को कूड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त हुआ नगर निगम, कटेगा चालान

‘दिल्ली को कूड़े से आजादी’ अभियान तभी सफल माना जाएगा, जब सफाई के बाद वही जगह दोबारा कूड़े के ढेर में तब्दील न हो.

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा
स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 8:28 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा फेंकने वालों पर अब नगर निगम सख्ती करने की तैयारी में है. दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की विशेष बैठक में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने साफ कहा कि दिल्ली को कूड़ा-कूड़ा करने वाले और सार्वजनिक स्थानों पर जहां-तहां कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. ऐसे लोगों पर नियमानुसार चालान भी किया जा सकता है.

बैठक में ‘दिल्ली को कूड़े से आजादी’ अभियान को प्रभावी बनाने के साथ शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं सामने रखीं. सफाई कर्मचारियों और संसाधनों की कमी, ऑटो टिप्परों की कमी, ढलावघरों की नियमित सफाई, खाली प्लॉटों में कूड़ा जमा होने और छोटी व संकरी गलियों में सफाई नहीं होने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए. सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. संबंधित उपायुक्तों और सफाई अधीक्षकों की जिम्मेदारी तय करते हुए अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया.

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि केवल कूड़े के ढेर हटाना ही अभियान की सफलता नहीं है, जिस स्थान से कूड़ा हटाया गया है, वहां दोबारा कूड़ा न जमा हो, इसके लिए स्थायी व्यवस्था बनानी होगी. बार-बार कूड़ा जमा होने वाले स्थानों की पहचान कर उन्हें ‘ब्लैक स्पॉट’ के रूप में चिह्नित करने और वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए.

स्थायी समिति अध्यक्ष ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था बनाए रखना केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है. सड़क, खाली प्लॉट या सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने वालों को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता. ऐसे मामलों में नियमानुसार चालान और अन्य कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में घरों से गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण, सीएंडडी वेस्ट के अवैध निस्तारण पर कार्रवाई, ढलावघरों की नियमित सफाई और कूड़े के समयबद्ध संग्रहण पर भी जोर दिया गया. आरडब्ल्यूए, बाजार संगठनों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं को अभियान से जोड़कर लोगों को कचरा अलग करने और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फेंकने के लिए जागरूक करने की बात कही गई.

सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए. उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली को कूड़े से आजादी’ अभियान तभी सफल माना जाएगा, जब सफाई के बाद वही जगह दोबारा कूड़े के ढेर में तब्दील न हो.


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Last Updated : August 20, 2026 at 8:51 PM IST

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