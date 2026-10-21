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'अधिक मूल्य पर खाद बेचा तो दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई', नूंह में मंत्री विपुल गोयल ने दी चेतावनी

नूंह में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ( ETV Bharat )

नूंहः लघु सचिवालय नूंह के मीटिंग हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. बैठक में कुल 13 परिवाद रखे गए, जिनमें से 11 परिवादों का मौके पर निपटारा कर दिया और दो परिवादों को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पेंडिंग छोड़ दिया गया.

'पूरी तैयारी के साथ ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आयें': कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बैठक में आज पूरी तरह से अपने रंग में दिखाई दिए. उन्होंने पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी दी. खासकर पंचायत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि "अगर कामकाज में सुधार नहीं किया और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पूरी तैयारी के साथ नहीं आए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी."

नूंह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दी चेतावनी (ETV Bharat) मुकदमे में झूठी धाराएं शामिल करने पर भड़के मंत्रीः सबसे खास बात यह रही की बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता कुलदीप यादव के जवाब से वह पूरी तरह संतुष्ट नजर आए और उन्होंने उनकी जमकर सराहना की.सबसे खास बात यह रही की विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर झूठी धाराएं मुकदमे में शामिल की गई तो उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. मुकदमों में पूरी तरह से निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके. डीएपी व यूरिया खाद की किल्लत हुई तो की जाएगी सख्त कार्रवाईः कृषि विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अगर किसानों को डीएपी व यूरिया खाद की किल्लत हुई या फिर किसी दुकानदार ने भंडारण किया साथ ही अधिक मूल्य पर खाद बेचा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.