'अधिक मूल्य पर खाद बेचा तो दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई', नूंह में मंत्री विपुल गोयल ने दी चेतावनी
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 13 परिवाद में से 11 का निपटारा हुआ.
Published : October 21, 2026 at 1:46 PM IST
नूंहः लघु सचिवालय नूंह के मीटिंग हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. बैठक में कुल 13 परिवाद रखे गए, जिनमें से 11 परिवादों का मौके पर निपटारा कर दिया और दो परिवादों को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पेंडिंग छोड़ दिया गया.
'पूरी तैयारी के साथ ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आयें': कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बैठक में आज पूरी तरह से अपने रंग में दिखाई दिए. उन्होंने पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी दी. खासकर पंचायत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि "अगर कामकाज में सुधार नहीं किया और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पूरी तैयारी के साथ नहीं आए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी."
मुकदमे में झूठी धाराएं शामिल करने पर भड़के मंत्रीः सबसे खास बात यह रही की बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता कुलदीप यादव के जवाब से वह पूरी तरह संतुष्ट नजर आए और उन्होंने उनकी जमकर सराहना की.सबसे खास बात यह रही की विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर झूठी धाराएं मुकदमे में शामिल की गई तो उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. मुकदमों में पूरी तरह से निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके.
डीएपी व यूरिया खाद की किल्लत हुई तो की जाएगी सख्त कार्रवाईः कृषि विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अगर किसानों को डीएपी व यूरिया खाद की किल्लत हुई या फिर किसी दुकानदार ने भंडारण किया साथ ही अधिक मूल्य पर खाद बेचा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त भी अस्पतालों का करेंगे नियमित निरीक्षणः स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि "न केवल वे पीएचसी-सीएचसी का रेगुलर विजिट करें बल्कि कामकाज में भी सुधार लाएं." इसके अलावा बायोमेट्रिक से लगने वाली उपस्थिति को भी गंभीरता से लेते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि आगे से न केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रेगुलर विजिट करेंगे बल्कि उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी भी स्वास्थ्य विभाग की सीएससी-पीएचसी के साथ-साथ सामान्य अस्पतालों का दौरा करेंगे.
सभी 1130 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेहतर सुविधा मिलेः इसके अलावा उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिले भर में जो 1130 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों को मिलने वाली सभी सुविधाएं अच्छी प्रकार से मिलनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत भविष्य में देखने को ना मिले. पंचायत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि न केवल साफ-सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाए बल्कि अवैध कब्जा को भी प्राथमिकता से हटाने का काम किया जाए.
समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाएंः कुल मिलाकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों व कर्मचारियों को साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि अगर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पूरी तैयारी के साथ नहीं आए और समस्याओं का प्राथमिकता से निपटान नहीं किया तो अब उनकी कलम सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कई मामलों में शिकायत करने वाले लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अपने प्रभाव के चलते कुछ लोग अधिकारियों से गलत काम करा लेते हैं. ऐसा किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.