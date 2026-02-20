ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नए पुलिस कप्तान सख्त, दस बजे के बाद डीजे बजाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, स्टूडेंट्स को दिए टिप्स

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: जल्द सीबीएसई और आईसीएसी बोर्ड के साथ ही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. बोर्ड परीक्षाओं में 10सवीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राएं शामिल होंगे. हरिद्वार के नए पुलिस कप्तान नवनीत सिंह भुल्लर ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं और परीक्षा अवधि में शांत एवं सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने जनपद के सभी थानेदारों को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षाओं में रात्रि दस बजे के बाद डीजे पर न्यायालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई के दौरान डीजे से परेशानी न हो. एसएसपी नवनीत सिंह ने कहा कि बोर्ड परीक्षा केवल अंकों की नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है. उन्होंने विद्यार्थियों से तनावमुक्त रहकर परीक्षा देने, समय प्रबंधन पर ध्यान देने और सकारात्मक सोच के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा जीवन का एक अहम पड़ाव है, जिसे घबराहट नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ एंजॉय करना चाहिए. इसके लिए उन्होंने बच्चों की हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया.