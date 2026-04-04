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चौकी में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के बाद पुलिस का सख्त एक्शन, 10 नामजद समेत 70 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी घटना ( Photo-ETV Bharat )