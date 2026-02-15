ETV Bharat / state

पुलिस टीम पर पथराव मामले में फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा, कोर्ट के आदेश पर होगा ये एक्शन

रुद्रपुर: स्मैक तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हुए पथराव के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. गिरफ्तारी न होने पर गैर-जमानती वारंट के बाद अब न्यायालय ने धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है. माना जा रहा है कि जिसके बाद जल्द ही कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

रुद्रपुर कोतवाली में स्मैक तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव के मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. गिरफ्तारी से बच रहे आरोपियों के विरुद्ध पहले गैर-जमानती वारंट जारी कराया गया था और अब न्यायालय द्वारा धारा 82 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी कर दी गई है. घटना एक फरवरी की है, जब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली कि सुभाष कॉलोनी स्थित कल्लू के घर पर स्मैक की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

बताया जाता है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद लोगों ने टीम पर पथराव कर दिया. इस हमले में हेड कांस्टेबल भुवन पांडे घायल हो गए थे. मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 64 ग्राम स्मैक के साथ हसीना पत्नी इलियास को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं अन्य आरोपियों नाजिम उर्फ नदीम, शाहरूख, इरशाद उर्फ दाऊद उर्फ शद्दा, सूरज, अनमोल, अफसाना, फिजा, रोशनी और फरहाना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी. काफी प्रयासों के बावजूद जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, तब पुलिस ने न्यायालय से गैर-जमानती वारंट प्राप्त किया.