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हरिद्वार में बाज गैंग के बाद पिल्ला गैंग पर पुलिस की टेढ़ी नजर, दो नाबालिग समेत तीन दबोचे, ऐसे फैलाते थे दहशत

हरिद्वार में पुलिस अपराध की कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है. साथ ही कई गैंग सदस्यों पर एक्शन ले रही है.

Pilla Gang in Haridwar
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 4, 2026 at 6:57 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: पुलिस का ऑपरेशन प्रहार हरिद्वार में तमाम गैंगों पर भारी पड़ रहा है. बाज गैंग के बाद अब पिल्ला गैंग पर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर की नजर टेढ़ी हो गई है. पुलिस ने पिल्ला गैंग के गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार किया है. साथ ही 2 नाबालिग भी संरक्षण में लिए गए. आरोप है कि सोशल मीडिया पर गैंग के सदस्य मारपीट के बाद दहशत फैलाने के लिए वीडियो इंस्टाग्राम पर भी वायरल करते हैं. गैंग की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने आठ मोडिफाइड बाइक भी सीज किया है.

सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए हरिद्वार में बैंगन, पिल्ला और बाज गैंग सक्रिय है. इन गैंग में नाबालिग भी शामिल हैं. गैंग में शामिल नशेड़ी युवक पहले तो मारपीट करते हैं और दहशत फैलाने के लिए वीडियो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल करते हैं. कुछ दिन पहले हरिद्वार के भीमगोडा बैराज पर पिल्ला गैंग से जुड़े युवकों ने अन्य युवकों के साथ मारपीट की, जिसमें एक युवक घायल हो गया था. वर्चस्व कायम रखने के लिए मारपीट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया. मामला संज्ञान में आते ही पुलिस कप्तान नवनीत सिंह भुल्लर ने गैंग की कमर तोड़कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

पिल्ला गैंग में शामिल गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है. फिलहाल आठ बाइकों को भी सीज किया गया, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
-देवेंद्र सिंह रावत, कनखल थाना प्रभारी-

ऑपरेशन प्रहार के तहत इन युवकों पर नकेल कसी गई. एक 19 वर्षीय आर्यन सैनी की वायरल वीडियो से पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया. मारपीट में शामिल गैंग में शामिल दो नाबालिग भी हिरासत में लिए गए. यह मामला कोतवाली कनखल से जुड़ा है, जहां आए दिन लड़ाई झगडों की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. सादे वस्त्रों मे पुलिस टीम तैनात की गई. पुलिस टीमों को जगजीतपुर, पीठ पुलिया, फुटबॉल ग्राउंड, गुरुकुल कांगडी क्षेत्र मे नियुक्त किए गए. टीमों ने शिकायतकर्ता कुलदीप के बेटे के साथ हुयी मारपीट में शामिल तीन आरोपी दबोचे.

हरिद्वार में पिछले दो सालों में युवकों की नई गैंग सक्रिय हो गई हैं. पिल्ला गैंग के बाद बैंगन गैंग का नाम कई मारपीट और फायरिंग की घटनाओं में सामने आया. मगर इनके बाद बाज गैंग भी सक्रिय हुई. बाज गैंग से जुड़े युवकों ने भेल फाउंड्री गेट पर दो युवकों के साथ मारपीट और फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक को भी गोली लगी थी. वारदात के बाद पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब पिल्ला गैंग ने भी सिर उठाया, लेकिन मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने नजर टेढ़ी की और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. खास बात ये है कि गैंग में युवकों के साथ कई नाबालिग भी जुड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने के लिए वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं. लेकिन पुलिस न सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद करा रही है.

पढ़ें-हरिद्वार पुलिस ने बाज गैंग को किया अरेस्ट, युवक को मारी थी गोली, शहर में फैला रहे थे दहशत

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