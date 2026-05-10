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बरेली में डीएम का बड़ा एक्शन, तहसीलदार पर गिरी गाज, कानूनगो-लेखपाल को किया सस्पेंड

बरेली : सरकारी भूमि से जुड़े मामले में लापरवाही और अनियमितता सामने आने के बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए तहसील नवाबगंज के अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. ग्राम ज्योरा मकरन्दपुर में सरकारी जमीन के अभिलेखों में कथित गड़बड़ी और निजी पक्षों को लाभ पहुंचाने के मामले में तहसीलदार को हटाने के साथ कानूनगो और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है.

जिलाधिकारी ने तहसीलदार नवाबगंज दुष्यन्त प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से तहसील से हटाकर कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया है. वहीं कानूनगो श्याम सुन्दर गुप्ता और लेखपाल रामचन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. प्रशासनिक जांच में सामने आया कि ग्राम ज्योरा मकरन्दपुर में वर्ष 2013 में हुए पट्टों से संबंधित अभिलेखों में कथित रूप से फेरबदल किया गया.

खासतौर पर पट्टा संख्या 16 को लेकर रिकॉर्ड में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है. जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि अभिलेखों में कूटरचित तरीके से बदलाव कर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. बताया गया कि धारा 38 के तहत बिना लेखपाल की रिपोर्ट के कानूनगो ने फाइल आगे बढ़ा दी, जबकि तहसीलदार ने भी पर्याप्त परीक्षण किए बिना प्रकरण को उपजिलाधिकारी न्यायिक की अदालत में भेज दिया.