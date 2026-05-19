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जींद नागरिक अस्पताल के मातृत्व वार्ड में पुरुषों की एंट्री पर सख्ती, डिप्टी सीएमओ ने खुद संभाला मोर्चा

जींद नागरिक अस्पताल में मातृत्व वार्डों में पुरुषों की अनावश्यक आवाजाही रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बढ़ाई.

Jind Civil Hospital
मातृत्व वार्ड में पुरुषों की एंट्री पर सख्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 1:56 PM IST

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जींद: जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वार्डों में पुरुषों की अनावश्यक आवाजाही को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्रसव के बाद महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद संवेदनशील स्थिति में होती हैं. ऐसे में उनकी गोपनीयता और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से सहयोग की अपील की है.

डिप्टी सीएमओ ने किया वार्ड का निरीक्षण: नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉ. रमेश पांचाल ने खुद अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने मातृत्व वार्ड में कई पुरुषों को बैठे हुए पाया. कुछ लोग जानकारी लेने के नाम पर अंदर पहुंचे हुए थे, जबकि कुछ बेड पर बैठे नजर आए. इस पर डॉ. पांचाल ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाते हुए कहा कि महिला वार्डों में अनावश्यक रूप से पुरुषों का जाना उचित नहीं है.

डिप्टी सीएमओ ने खुद संभाला मोर्चा (ETV Bharat)

एसएनसीयू और जच्चा-बच्चा वार्ड में दिख रही भीड़: अस्पताल की पुरानी और नई बिल्डिंग में डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चे की देखभाल के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं. खासकर पुरानी बिल्डिंग स्थित एसएनसीयू के सामने बने मातृत्व वार्ड में लगातार पुरुषों की भीड़ देखी जा रही है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई बार सुरक्षा कर्मी लोगों को रोकते और समझाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बार-बार अंदर प्रवेश कर जाते हैं.

सुरक्षा कर्मियों से भी उलझते हैं लोग: अस्पताल कर्मचारियों ने बताया कि कई बार सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोकने पर कुछ लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं. इससे अस्पताल का माहौल प्रभावित होता है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बाधा आती है. प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की सुविधा और अनुशासन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. इसलिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए.

"मां को होती है असहजता": डिप्टी सीएमओ डॉ. रमेश पांचाल ने कहा, "जब कोई मां अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस समय पुरुष का वहां मौजूद होना बेहद असहज स्थिति पैदा करता है. महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस होती है. इसलिए लोगों से अनुरोध किया गया है कि गायनी वार्ड, डिलीवरी रूम और जच्चा-बच्चा वार्ड में बिना जरूरत प्रवेश न करें. बहू-बेटियां सबकी बराबर हैं. कुछ लोग वार्ड के अंदर बेड पर बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है. स्वास्थ्य विभाग का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाए रखना है."

अस्पताल प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती: स्वास्थ्य विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल परिसर में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है. अस्पताल के गेट और वार्डों के बाहर नोटिस बोर्ड लगाए जा रहे हैं. साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि महिला वार्डों में अनावश्यक भीड़ न लगने दी जाए.

आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं वार्ड: अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नागरिक अस्पताल में जच्चा और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. एसएनसीयू, डिलीवरी रूम और मातृत्व वार्ड को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके. प्रशासन का मानना है कि यदि आमजन सहयोग करें तो अस्पताल का वातावरण और बेहतर बनाया जा सकता है.

महिलाओं की सुविधा सर्वोपरि:स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि हैं. अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और महिला वार्डों में अनावश्यक प्रवेश से बचें, ताकि जच्चाओं और नवजात शिशुओं को शांत और सुरक्षित माहौल मिल सके.

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