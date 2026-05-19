ETV Bharat / state

जींद नागरिक अस्पताल के मातृत्व वार्ड में पुरुषों की एंट्री पर सख्ती, डिप्टी सीएमओ ने खुद संभाला मोर्चा

मातृत्व वार्ड में पुरुषों की एंट्री पर सख्ती ( ETV Bharat )

जींद: जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वार्डों में पुरुषों की अनावश्यक आवाजाही को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्रसव के बाद महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद संवेदनशील स्थिति में होती हैं. ऐसे में उनकी गोपनीयता और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से सहयोग की अपील की है. डिप्टी सीएमओ ने किया वार्ड का निरीक्षण: नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉ. रमेश पांचाल ने खुद अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने मातृत्व वार्ड में कई पुरुषों को बैठे हुए पाया. कुछ लोग जानकारी लेने के नाम पर अंदर पहुंचे हुए थे, जबकि कुछ बेड पर बैठे नजर आए. इस पर डॉ. पांचाल ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाते हुए कहा कि महिला वार्डों में अनावश्यक रूप से पुरुषों का जाना उचित नहीं है. डिप्टी सीएमओ ने खुद संभाला मोर्चा (ETV Bharat) एसएनसीयू और जच्चा-बच्चा वार्ड में दिख रही भीड़: अस्पताल की पुरानी और नई बिल्डिंग में डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चे की देखभाल के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं. खासकर पुरानी बिल्डिंग स्थित एसएनसीयू के सामने बने मातृत्व वार्ड में लगातार पुरुषों की भीड़ देखी जा रही है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई बार सुरक्षा कर्मी लोगों को रोकते और समझाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बार-बार अंदर प्रवेश कर जाते हैं. सुरक्षा कर्मियों से भी उलझते हैं लोग: अस्पताल कर्मचारियों ने बताया कि कई बार सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोकने पर कुछ लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं. इससे अस्पताल का माहौल प्रभावित होता है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बाधा आती है. प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की सुविधा और अनुशासन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. इसलिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए.