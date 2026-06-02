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रांची में यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, रिकार्ड एक दिन में कटे 3,335 चालान

राजधानी रांची में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी है. एक दिन में रिकार्ड 3,335 चालान काटे गये.

Strict Action Against Traffic rules Violation in Ranchi
ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 11:27 PM IST

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रांचीः सीएम हेमंत सोरेन के औचक निरीक्षण के बाद राजधानी में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई बेहद तेज कर दी गई है. मंगलवार को राजधानी में एक दिन में रिकार्ड 3 हजार 335 चालान काटे गए है.

ट्रैफिक नियमों के उलंघन करने वालों पर कार्रवाई

मंगलवार को राजधानी के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में एक साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. जिसके तहत मोटरयान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई.

Strict Action Against Traffic Violators in Ranchi
ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान कुल 3,335 चालान जारी किए गए. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में सबसे अधिक कार्रवाई बिना हेलमेट चलाने वालों पर की गई है. बिना हेलमेट पाए गए 1,804 वाहन चालकों को चालान किया गया. उसके बाद सड़क पर पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वालों और नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने वालों पर सख्ती बरती गई ऐसे 1,200 चालान काटे गए.

इन मामलों में कटे चालान

  • बिना हेलमेट (Riding without helmet): 1,804 चालान.
  • सड़क पर पार्किंग/नो‑पार्किंग का उल्लंघन: 1,200 चालान.
  • अतिरिक्त सवारी (Overloading/Extra passenger): 49 चालान.
  • बिना वर्दी के ड्राइव (Driving without uniform/ID): 48 चालान.
  • गलत दिशा में ड्राइविंग (Wrong‑way driving): 47 चालान.
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving without licence): 36 चालान.
  • नो‑एंट्री का उल्लंघन (No‑entry violation): 38 चालान.
  • ओवर स्पीड (Overspeeding): 30 चालान.
  • पीछे बैठी सवारी के नियम का उल्लंघन (Rear‑seat passenger rule violation): 21 चालान.
  • फिक्सचर लाइट (Faulty/Improper vehicle lights): 16 चालान.
  • उच्च ध्वनि/प्रेशर हॉर्न (Use of pressure horn / Unauthorized horn): 12 चालान.
  • टू‑व्हीकल (Two‑wheeler related violation) : 07 चालान.
  • सीट बेल्ट न पहनना (Not wearing seat belt): 06 चालान.

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TAGGED:

TRAFFIC POLICE ACTION
रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह
ACTION ON TRAFFIC RULES VIOLATION
RECORD NUMBER OF CHALLANS IN A DAY
TRAFFIC RULES

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