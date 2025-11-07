ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, तेज गति से वाहन चलाने पर तीन FIR , 3956 चालकों को नोटिस

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, तेज गति से वाहन चलाने पर तीन FIR , 3956 चालकों को नोटिस
राजधानी में डंपर से हादसे के बाद एक्शन में यातायात पुलिस.
Published : November 7, 2025 at 10:03 AM IST
जयपुर/बाड़मेर : राजधानी जयपुर में लोहामंडी रोड पर डंपर से कुचलकर 15 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद यातायात पुलिस हरकत में आई है. तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है. ऐसे तीन मामलों में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है. जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी कर चालान की कार्रवाई की जा रही है. एडिशनल कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) योगेश दाधीच ने बताया कि आमजन को सुगम और सुरक्षित यातायात मुहैया करवाने और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, वॉयलेशन ओन कैमरा मोबाइल एप के जरिए विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 3,956 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
मालवीय नगर थाने में दर्ज हुए मुकदमे : उन्होंने बताया कि शहर में निर्धारित गति से तेज वाहन चलाकर आमजन का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने बताया कि आईटीएमएस कैमरों में रिकॉर्ड किए गए तेज गति के वाहनों के खिलाफ मालवीय नगर थाने में बीएनएस की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184 के तहत मालवीय नगर थाने में यह तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
नियम तोड़ने वालों पर कसा शिकंजा : उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 14, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले 51, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले छह, रेट्रो रिफ्लेक्टे टेप नहीं लगवाने वाले 22 और बिना नंबर की गाड़ी चलाने वाले 23 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है. इस तरह कुल 656 वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है. वहीं, इंटरसेप्टर वाहन और फिक्स कैमरों के जरिए कुल 945 नोटिस जारी किए गए हैं.
बाड़मेर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक : बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला कलक्टर कार्यालय के मीटिंग हॉल में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क सुरक्षा को जन अभियानों से जोड़ने पर विस्तृत चर्चा की गई. जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दुर्घटना सम्भावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान कर शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही की जाए. सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क संकेतक, स्पीड ब्रेकर की आवश्यक मरम्मत एवं नई चेतावनी पट्टिकाओं के स्थापना के निर्देश दिए गए.
जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र मीना ने ओवरस्पीड, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने व नाबालिग ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाने, रॉंग साइड वाहन चलानों पर पर सख्त चालान कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही जिन लोगों ने रोड पर अतिक्रमण कर रखा है, उनके खिलाफ भी सम्बंधित संस्थाओं के साथ मिलकर उन्हें अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा. शहर में आने वाले भारी वाहनों के रात को रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक तक ही प्रवेश देने के निर्देश दिए गए. बैठक में मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के पास एक एम्बुलेंस खड़ी करवाने के लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया गया.
जिला परिवहन अधिकारी को ओवरलोडिंग वाहनों की जांच, फिटनेस जांच करने के निर्देश दिए. बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. ओवरस्पीड, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने व नाबालिग ड्राइविंग पर सख्त चालान कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने आमजन से अपील की कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, तथा मोबाइल फोन का उपयोग न करें.