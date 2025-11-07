ETV Bharat / state

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, तेज गति से वाहन चलाने पर तीन FIR , 3956 चालकों को नोटिस

जयपुर/बाड़मेर : राजधानी जयपुर में लोहामंडी रोड पर डंपर से कुचलकर 15 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद यातायात पुलिस हरकत में आई है. तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है. ऐसे तीन मामलों में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है. जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी कर चालान की कार्रवाई की जा रही है. एडिशनल कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) योगेश दाधीच ने बताया कि आमजन को सुगम और सुरक्षित यातायात मुहैया करवाने और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, वॉयलेशन ओन कैमरा मोबाइल एप के जरिए विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 3,956 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. मालवीय नगर थाने में दर्ज हुए मुकदमे : उन्होंने बताया कि शहर में निर्धारित गति से तेज वाहन चलाकर आमजन का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने बताया कि आईटीएमएस कैमरों में रिकॉर्ड किए गए तेज गति के वाहनों के खिलाफ मालवीय नगर थाने में बीएनएस की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184 के तहत मालवीय नगर थाने में यह तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसे भी पढे़: कमिश्नरेट में हाईवे पर लागू होगा लेन ड्राइविंग, नियम तोड़े तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, मोबाइल पर आएगा चालान नियम तोड़ने वालों पर कसा शिकंजा : उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 14, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले 51, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले छह, रेट्रो रिफ्लेक्टे टेप नहीं लगवाने वाले 22 और बिना नंबर की गाड़ी चलाने वाले 23 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है. इस तरह कुल 656 वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है. वहीं, इंटरसेप्टर वाहन और फिक्स कैमरों के जरिए कुल 945 नोटिस जारी किए गए हैं.