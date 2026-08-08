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प्रसूता की मौत पर एक्शन: अलवर के निजी अस्पताल पर लगा ताला, प्रमुख शासन सचिव ने दिए FIR के आदेश

​क्या है पूरा मामला? : यह पूरा मामला अलवर जिले के नंगला रायसिस स्थित एक अस्पताल का है. जयपुर के स्वास्थ्य भवन में शुक्रवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस घटना की गहन समीक्षा की गई. जांच के दौरान यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि बीते 4 अगस्त को अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. डॉक्टर की गैरमौजूदगी में अस्पताल की नर्स रफीकन बानो ने अनाधिकृत तरीके से प्रसूता अंजुम (पिंकी) पत्नी साहिल खान की डिलीवरी कराई. डिलीवरी के दौरान हालत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई.

अलवर : जिले में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण एक प्रसूता की जान चली गई. इस दर्दनाक घटना पर संज्ञान लेते हुए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही, अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और वहां की तमाम चिकित्सीय गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

मामले की जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए. प्रमुख शासन सचिव की ओर से निजी अस्पताल संचालक डॉ. भुवनेश कुमार शर्मा के खिलाफ मेडिकल काउंसिल तथा नर्सिंगकर्मी रफीकन बानो के खिलाफ कार्रवाई के लिए नर्सिंग काउंसिल को पत्र भेजा गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने विभागीय अधिकारियों को सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच से जुड़े आंकड़े समय और सही तरीके से पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के मामलों की समय पर पहचान, नियमित मॉनिटरिंग और आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जाए, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके.

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक, पीएमओ, सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेजों के अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों को एचआरपी मामलों में विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. इसके अलावा अजमेर संभाग में एचआरपी मामलों में लापरवाही मिलने पर संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए. इसके अलावा अस्पतालों में उपलब्ध बायो मेडिकल उपकरणों की समीक्षा भी की गई. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरप्लस, अनुपयोगी अथवा मरम्मत योग्य उपकरणों का विवरण ई-उपकरण सॉफ्टवेयर पर अपडेट किया जाए और मरम्मत योग्य उपकरणों को शीघ्र ठीक कराकर मरीजों के उपयोग में लाया जाए. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जर्जर एवं मरम्मत योग्य भवनों की पहचान कर जिला कलक्टरों के सहयोग से मरम्मत कराने के निर्देश दिए. वहीं दुर्घटना संभावित भवनों में आमजन की आवाजाही रोकने और आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए.

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