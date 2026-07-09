मध्याह्न भोजन में लापरवाही पर सख्ती, सीएससी को थमाया नोटिस, बीईओ बोले पोषण से समझौता बर्दाश्त नहीं
बच्चों मध्यान्ह भोजन में गुणवत्ता की कमी पाई गई है.इसे लेकर बीईओ ने त्वरित निर्देश जारी करते हुए सीएससी को नोटिस दिया हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 9, 2026 at 6:16 PM IST
जगदलपुर : पिछड़ेपन और जागरूकता की कमी की चुनौतियों से जूझ रहे बस्तर में अब स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है. निरीक्षण के दौरान बच्चों को निर्धारित मेन्यू के बजाय केवल दाल-चावल परोसे जाने का मामला सामने आया. इसके साथ ही शैक्षणिक व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर बकावंड विकासखंड अंतर्गत सीएससी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
बच्चों के पोषण से समझौता नहीं
विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के पोषण और शिक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बकावंड विकासखंड के ग्राम पंचायत धारनीगुड़ा और आश्रित ग्राम मांदियागुड़ा के शासकीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के संचालन, विद्यालयीन व्यवस्थाओं और शैक्षणिक गतिविधियों में कई कमियां सामने आई थी. बीईओ चंद्रशेखर यादव ने कहा कि शासन ने निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य है.
निरीक्षण में पाया गया कि कई स्थानों पर बच्चों को नियमित रूप से केवल दाल-चावल ही परोसा जा रहा था, जो निर्धारित मेन्यू के अनुरूप नहीं है. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई है. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फिलहाल मध्याह्न भोजन में सोयाबीन बड़ी का उपयोग नहीं किया जाए- चंद्रशेखर यादव, बीईओ
बीईओ ने कहा कि सभी विद्यालयों में तय मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाए. यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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