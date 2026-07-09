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मध्याह्न भोजन में लापरवाही पर सख्ती, सीएससी को थमाया नोटिस, बीईओ बोले पोषण से समझौता बर्दाश्त नहीं

जगदलपुर : पिछड़ेपन और जागरूकता की कमी की चुनौतियों से जूझ रहे बस्तर में अब स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है. निरीक्षण के दौरान बच्चों को निर्धारित मेन्यू के बजाय केवल दाल-चावल परोसे जाने का मामला सामने आया. इसके साथ ही शैक्षणिक व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर बकावंड विकासखंड अंतर्गत सीएससी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

बच्चों के पोषण से समझौता नहीं

विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के पोषण और शिक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बकावंड विकासखंड के ग्राम पंचायत धारनीगुड़ा और आश्रित ग्राम मांदियागुड़ा के शासकीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के संचालन, विद्यालयीन व्यवस्थाओं और शैक्षणिक गतिविधियों में कई कमियां सामने आई थी. बीईओ चंद्रशेखर यादव ने कहा कि शासन ने निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य है.