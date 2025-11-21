ETV Bharat / state

दिल्ली में कूड़ा उठाने में लापरवाही पर सख्ती, निगम ने बनाई नई रणनीति; जानें विस्तार से

बताया कि इस फैसले का उद्देश्य कचरा संग्रहण में हो रहे दुरुपयोग को रोकना है. पार्षद नए पॉइंट्स निर्धारित करेंगे.

एमसीडी की तरफ से कूड़ा उठाने को लेकर नई रणनीति
एमसीडी की तरफ से कूड़ा उठाने को लेकर नई रणनीति (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 21, 2025 at 5:23 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. अब कूड़ा उठाने वाली टिप्परों (डंपर-टिपर) के पुराने निर्धारित पॉइंट बदलकर नए पॉइंट बनाए जाएंगे, जिन्हें अब स्थानीय पार्षद और निगम जोन के अधिकारी संयुक्त रूप से तय करेंगे. इस फैसले का उद्देश्य कचरा संग्रहण में हो रहे दुरुपयोग को रोकना और सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है.

पर्यावरण प्रबंधक सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि दिल्ली में नगर निगम के तहत 12 जोन आते हैं. हर जोन में विभिन्न निजी कंपनियां 'घर-घर से कूड़ा उठाने' की योजना के तहत काम करती हैं. सुबह-सुबह नागरिकों के घरों और गलियों से कूड़ा इकट्ठा कर प्लांट में जमा किया जाता है, जहां से दोपहर तक यह पूरी तरह निस्तारित कर दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस व्यवस्था का गलत उपयोग होने की बात सामने आ रही थी.

निगम ने कूड़ा उठाने को लेकर बनाई नई रणनीति (ETV BHARAT)

बैठक में उठाया मुद्दा: उन्होंने बताया कि कई ड्राइवर केवल अपने निर्धारित पॉइंट और जीपीएस लोकेशन को कवर दिखा देते थे, लेकिन असल सड़कों और गलियों से कूड़ा पूरी तरह नहीं उठाया जाता था. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उपायुक्त को पत्र लिखा और व्यक्तिगत बैठक में इस मुद्दे को उठाया. परिणामस्वरूप अब पॉइंट निर्धारण की जिम्मेदारी निगम पार्षदों को दी गई है.

क्षेत्र में बढ़ेगी पारदर्शिता: संदीप कपूर ने बताया अब वार्ड के पार्षद यह तय करेंगे कि कितने पॉइंट रखने हैं, किस रूट पर वाहन चलेंगे और कूड़ा उठाने की निगरानी कैसे होगी. इससे क्षेत्र में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा. साथ ही जोन अध्यक्षों से भी लगातार फीडबैक लेने की अपील की, ताकि दिल्ली को साफ रखने का लक्ष्य तेजी से पूरा हो सके.

मिल रही थी ये शिकायतें: उधर शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष रामकिशोर ने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि पुराने इको-पॉइंट कम किए जाएं, क्योंकि वहां कूड़ा जमा होने से बदबू और शोर की शिकायतें बढ़ रही थीं. कई बार टिपर एक ही जगह खड़े होकर सायरन बजाते थे, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा होती थी.

लोगों के हित में लिया गया निर्णय: उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत पार्षदों के साथ मिलकर न्यूनतम लेकिन प्रभावी पॉइंट तय किए जाएंगे. इससे न केवल गलियों से कूड़ा अधिक मात्रा में उठ सकेगा, बल्कि संग्रहण भी तेज और व्यवस्थित होगा. नागरिकों के हित में लिया गया यह निर्णय दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मजबूती देगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही नए कूड़ा उठाने के पॉइंट की आधिकारिक सूची जारी कर दी जाएगी.

