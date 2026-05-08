ETV Bharat / state

मच्छरजनित बीमारियों को लेकर सख्ती, दिल्ली में हर 15 दिन में होगी फॉगिंग: महापौर प्रवेश वाही

नई दिल्ली: दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर दिल्ली नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं. महापौर प्रवेश वाही ने गुरुवार को निगम अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर फॉगिंग, जागरूकता अभियान और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए.

महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम मच्छरजनित बीमारियों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों, झुग्गी बस्तियों, धर्मस्थलों और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में हर 15 दिन के भीतर नियमित फॉगिंग कराई जाए, ताकि मच्छरों के प्रजनन पर समय रहते रोक लगाई जा सके.

बैठक में अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सत्येंद्र सिंह दुरसावत, निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक रावत, डॉ. लल्लन वर्मा सहित सभी 12 जोन के उप स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे. महापौर ने कहा कि मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम में लगे एमटीएस कर्मचारियों और मलेरिया इंस्पेक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे घर-घर जाकर प्रभावी तरीके से जांच कर सकें और लोगों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखें.

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड में व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए प्रतिदिन किए जा रहे कार्यों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे निगरानी व्यवस्था मजबूत हो सके. महापौर ने कहा कि निगम के पास कीटनाशक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए. महापौर ने स्कूलों में चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को भी जागरूक करने पर जोर दिया. साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें और स्वच्छता बनाए रखें. उन्होंने कहा कि नागरिकों के सहयोग और निगम कर्मचारियों की मेहनत से राजधानी में मच्छरजनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा.