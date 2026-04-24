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IG की सख्ती के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 तस्कर गिरफ्तार, महवा SHO पर गिरी गाज

दौसा : जिले में अवैध नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है कि अब किसी भी हाल में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के स्पष्ट निर्देश है कि “नशा बिका तो SHO और CO जिम्मेदार होंगे” के बाद जिले में यह पहली बड़ी कार्रवाई सामने आई है. जिसमें आईजी रेंज स्पेशल और जिला स्पेशल पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस सख्ती की शुरुआत महवा थाने से हुई, जहां थानाधिकारी राजेंद्र मीणा को लाइन हाजिर कर दिया गया. यह कदम पुलिस महकमे में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि अब लापरवाही या ढिलाई किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी.

दो अलग-अलग स्थानों पर दी दबिश : एसपी सागर राणा ने बताया कि आईजी रेंज की स्पेशल टीम और जिला स्पेशल टीम (DST) ने मिलकर दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया. पहली कार्रवाई में आरोपी सुशील सैनी के कब्जे से 1 किलो 331 ग्राम गांजा बरामद किया गया. वहीं दूसरी कार्रवाई में फूल सिंह सैनी और मनोज सेन को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 किलो 745 ग्राम गांजा जब्त किया गया. इस तरह कुल मिलाकर पुलिस ने करीब 3 किलो से अधिक गांजा जब्त कर नशा तस्करों के नेटवर्क पर चोट की है.