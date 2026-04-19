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करीब 150 मीटर लंबी सुरंग में अवैध कोयला खनन पर सख्ती, अब ब्लास्टिंग कर हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी

सुरंगों को ब्लास्टिंग कर बंद करने के निर्देश दिए ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांच के दौरान टीम करीब 150 मीटर लंबी सुरंगों के अंदर तक पहुंची. हालांकि मौके पर उस समय कोयला या खनन सामग्री नहीं मिली, लेकिन साफ संकेत मिले कि पहले यहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता था. टीम ने सुरंगों के भीतर से खनन में इस्तेमाल होने वाले औजार जैसे फावड़ा, गेती, बिजली के तार, पाइप और पंप जब्त किए.

रायपुर: कोरिया जिले में प्रशासन ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए रायपुर से आए सेंट्रल फ्लाइंग स्क्वाड ने देवखोल और भालूमाड़ा इलाकों का निरीक्षण किया. यहां अवैध खनन के कई स्थान चिन्हित किए गए, जिन्हें अब ब्लास्टिंग कर हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी है.

देवखोल और भालूमाड़ा इलाके में सेंट्रल फ्लाइंग स्क्वाड ने जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक दिन पहले 6 टन कोयला जब्त

इस कार्रवाई से एक दिन पहले शनिवार को भी देवखोल जंगल में बड़ा अभियान चलाया गया था. संयुक्त टीम ने करीब 6 टन से ज्यादा अवैध कोयला जब्त किया था. साथ ही कई अवैध सुरंगों को तोड़ दिया गया, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा था.

कई विभागों की संयुक्त कार्रवाई

इस पूरे अभियान में खनिज, वन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम शामिल रही. कोरिया के साथ-साथ सूरजपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिलों के अधिकारी भी मौजूद रहे. इससे साफ है कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है.

करीब 150 मीटर लंबी सुरंग में अवैध कोयला खनन पर सख्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे भी जारी रहेगा अभियान

अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग और खनिज विभाग के साथ एसईसीएल के सहयोग से इन क्षेत्रों की निगरानी और बढ़ाई जाएगी. जिन स्थानों पर अवैध खनन हुआ है, उन्हें ब्लास्टिंग कर पूरी तरह बंद किया जाएगा, ताकि दोबारा इस तरह की गतिविधियां न हो सकें.

लोगों में मचा हड़कंप

इस सख्त कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और तेज होंगे. इसका मकसद अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है.