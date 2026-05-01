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रामनगर वन प्रभाग के अपर कोसी में रह रहे परिवारों को वन विभाग ने हटाया, टाइगर मूवमेंट वाली जगह पर रहे थे सभी

रामनगर वन प्रभाग ने टाइगर मूवमेंट वाले संवेदनशील क्षेत्र में टेंट लगाकर रहे परिवारों पर सख्त एक्शन लिया गया.

Ramnagar Forest Division
टाइगर मूवमेंट वाली जगह पर रहे थे परिवार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 1, 2026 at 8:37 AM IST

3 Min Read
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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग ने टाइगर मूवमेंट वाले संवेदनशील क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. अपर कोसी बीट के भावनीगंज इलाके में टेंट लगाकर रह रहे करीब 10 से 12 परिवारों को हटाया गया है जो वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे. जानकारी के मुताबिक, ये सभी परिवार मैदानी क्षेत्रों से आकर भावनीगंज इलाके में कुछ दिनों से रहने लगे थे और यहां टेंट लगाकर रहने के साथ-साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे.

लेकिन जिस जगह पर ये लोग रह रहे थे, वह वन विभाग की संरक्षित भूमि है और सबसे बड़ी बात ये कि यह इलाका टाइगर मूवमेंट के लिए जाना जाता है. ऐसे में इन परिवारों का यहां रहना न सिर्फ अवैध था बल्कि उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था. वन विभाग को जैसे ही इस अतिक्रमण की सूचना मिली तुरंत टीम गठित कर मौके पर कार्रवाई की गई. जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया हमें सूचना मिली थी कि 10 से 15 परिवारों ने अपर कोसी क्षेत्र में अवैध तरीके से टेंट लगाकर अतिक्रमण कर लिया है, जिस पर बीते दिन टीम भेजकर सभी को वहां से हटा दिया गया है.

वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी टेंट हटवाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने साफ किया कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर ऐसे संवेदनशील इलाकों में जहां वन्यजीवों की आवाजाही लगातार बनी रहती है. इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर साफ हो गया है कि वन विभाग अब अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है. साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति वन भूमि पर कब्जा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सभी परिवारों को वहां से हटा दिया गया है.

वन प्रभाग रामनगर के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि अपर कोसी ब्लॉक के भवानीगंज क्षेत्र में कुछ बाहरी लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं. बताया गया कि करीब 15 से 20 परिवारों ने वहां टेंट लगाकर रहना शुरू कर दिया था. ये सभी लोग मैदानी क्षेत्रों से आए हुए बताए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. वन विभाग ने बिना देरी किए सभी परिवारों को वहां से हटाया और अतिक्रमण को समाप्त कराया. उनका कहना है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, वहीं वन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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