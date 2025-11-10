ETV Bharat / state

साइबर ठगों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम ने कसी नकेल, 88 लाख की ज्यादा राशि होल्ड, 20 लाख रकम वापस

क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम से बची रकम : इस बारे में एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि बलौदाबाजार पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर “त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम” विकसित किया है. अब जैसे ही किसी व्यक्ति की शिकायत आती है, हम तुरंत संबंधित बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल के जरिए राशि को ट्रेस कर होल्ड करवाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं. यही वजह है कि कई पीड़ितों की रकम हम समय रहते बचाने में सफल रहे हैं. एसपी ने बताया कि पुलिस टीमों को ऑनलाइन ठगी के हर प्रकार KYC अपडेट, लॉटरी स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग, फर्जी निवेश, सोशल मीडिया लिंक और फेक कस्टमर केयर नंबर की पहचान और ट्रैकिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया है.

बलौदाबाजार : साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच बलौदाबाजार पुलिस ने इस साल ठगों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक जिले में कुल 1055 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गई हैं. इनमें से 470 मामलों में 88 लाख 11 हजार 60 रुपए की राशि को बैंक स्तर पर होल्ड किया गया. यानी ठगों के खाते में पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया. सबसे खास बात यह कि 97 प्रकरणों में 20 लाख 9 हजार 772 की राशि पीड़ितों को वापस मिल चुकी है, जबकि बाकी प्रकरणों में रकम वापसी की प्रक्रिया जारी है.

सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, भाटापारा शहर, भाटापारा ग्रामीण, सुहेला और सिमगा थाना में इस साल 20 से अधिक साइबर अपराध प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कुछ मामलों में ठगी के नेटवर्क दिल्ली, नोएडा, बिहार और झारखंड से जुड़े पाए गए हैं, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. साइबर सेल टीम ने पिछले कुछ महीनों में कई फर्जी लिंक और अकाउंट्स को ब्लॉक कराया है, ताकि ठगी का दायरा फैलने से रोका जा सके- भावना गुप्ता,एसपी

ठगी होने पर तुरंत दे जानकारी : साइबर ठगी के मामलों में समय पर शिकायत को सफलता की कुंजी बताते हुए एसपी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खाते से पैसा ट्रांसफर हो गया है या किसी लिंक पर क्लिक कर ठगी का अंदेशा है, तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें. नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं. 24 घंटे के भीतर सूचना मिलने पर पैसा रोकना आसान होता है.कई बार लोग शर्म या डर की वजह से देरी करते हैं, जिससे पैसा ठगों के नेटवर्क में चला जाता है.पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अनजान नंबर पर OTP साझा न करें, और किसी भी बैंकिंग या सरकारी योजना के नाम पर आए कॉल या मैसेज पर विश्वास न करें.



साइबर फ्रॉड के बदलते तरीके : साइबर अपराधी अब पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं. बलौदाबाजार पुलिस के मुताबिक ठग अब “AI-generated voice calls” और “deepfake videos” के जरिए भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं.कुछ मामलों में ठग खुद को बैंक अधिकारी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फिर पूरे फोन पर नियंत्रण पा लेते हैं.





जनजागरुकता अभियान चला रही पुलिस : एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि पुलिस अब साइबर सुरक्षा जनजागरण अभियान भी चला रही है. इसके तहत जिले के स्कूल-कॉलेजों, पंचायतों और बैंकों में साइबर सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. टीम लोगों को “फिशिंग कॉल”, “फेक वेबसाइट्स”, और “क्यूआर कोड स्कैम” जैसे खतरों के बारे में जागरूक कर रही है. हमारा लक्ष्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि लोगों को ठगी से पहले बचाना है. आने वाले महीनों में साइबर जागरुकता को पंचायत स्तर तक पहुंचाने की योजना है.



डिजिटल वॉट सिस्टम होगा शुरु : ETV भारत को मिली जानकारी के अनुसार, बलौदाबाजार जिला पुलिस अब डिजिटल वॉच सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है, जिससे प्रत्येक साइबर शिकायत का टाइमलाइन ट्रैकिंग होगा. यानी शिकायत मिलने से लेकर राशि होल्ड और वापसी तक की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जाएगी.आने वाले समय में जिला पुलिस एक साइबर फ्रॉड रिकवरी हॉटलाइन भी शुरू कर सकती है, ताकि पीड़ित सीधे बैंक और पुलिस के बीच संपर्क बना सकें.बलौदाबाजार पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने कई नागरिकों को आर्थिक नुकसान से बचाया है. हालांकि, साइबर ठग लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, इसलिए आम लोगों की सजगता ही सबसे बड़ा बचाव है.

